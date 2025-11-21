烘焙業評核 9獲優等11良等

有時候，我們以為自己「沒吃很多」，但體重計卻無情地往上爬？胖，不一定是嘴巴的錯！你有沒有這樣的時候：明明三餐正常、不怎麼吃宵夜，但體重計卻像藏著惡意的朋友——每天都在提醒你「又多了一點點」。其實，你不是吃太多，而是被「生活」設了一堆小陷阱。現代人的生活節奏太快，吃飯變成配合時間的動作、喝飲料是提神、熬夜滑手機是「犒賞自己」。結果不知不覺間，我們每天的習慣都在「偷偷幫脂肪加班」。對此，重症醫師黃軒整理了一些那些藏在日常細節裡、讓體重悄悄上升的「生活陷阱」。 1、早上不吃早餐你以為不吃早餐能少攝取熱量？結果身體進入「節能模式」，代謝下降，中午餓爆→暴飲暴食。跳過早餐，與較高BMI、體脂或肥胖風險常見關聯；同時，晚吃午餐／晚餐也與較高 BMI 相關（時序營養學影響代謝）。研究顯示，常吃早餐者體脂較低；另一研究指出「不吃早餐＋晚吃午／晚餐」的組合，肥胖機率更高。 2、久坐不動的工作模式連續坐超過90分鐘，大腦會減少脂肪分解酵素的活性。每天多站1小時，一年可多燃燒約35,000卡。把長時間坐著切成「短暫起身走動」的小段，能明顯降低餐後血糖與胰島素反應（代表代謝更友善）。每20–30分鐘起身2–3

常春月刊 ・ 5 小時前