烘焙界LV吹熄燈號！70年白鐵號清倉擠爆 老顧客淚：用40年不壞

創立於1950年代的白鐵號，從南京東路起家，後因房屋改建搬遷至民生東路二段現址，營業至今已有70年歷史。1月15日，店家透過臉書粉絲專頁發布結業公告，表示將於1月22日正式熄燈，並展開全面清倉出清。

這間老店以自製烘焙模具聞名，產品背面仍可見「白鐵號出品」字樣。許多老顧客表示，店內販售的烤盤、模具都出自自家工廠，品質耐用實在，使用40年依然完好如初，因此獲得「烘焙模具中的LV」美譽。過去許多台灣烘焙教學書籍都大力推薦該店商品。

現年70多歲的老闆黃聖三接受訪問時坦言，經營已到該退休的時候。隨著店內師傅全數退休，已無法再持續生產自製模具。店內的鎮店之寶瓦斯烤箱，40年前幾乎全台學校都在使用，如今已成絕版品。

結業消息傳出後，引發大批民眾前往搶購。一位88歲的老顧客表示，40多年前就來此購買烘焙用品，製作蛋黃酥、鳳梨酥等點心。另有顧客分享，從年輕時就光顧至今，家中所有模具都是白鐵號出品，使用超過40年依然完好。

白鐵號不僅販售烘焙用品，過去推出的烘焙課程更是70、80年代北部主婦的共同回憶。創辦人黃銘鼎曾上傅培梅美食節目，留下珍貴的黑白照片。網友紛紛留言表達不捨，感嘆這間充滿台灣老店風情的店家，終究等不到轉型的一天。

店家在告別文中感謝顧客一路支持，回憶每個週六午後的烘焙時光，為家人親手製作美味點心的溫馨時刻。從南京東路到民生東路，走過一甲子歲月，這間小店累積了許多溫暖珍貴的回憶，如今即將劃下句點。

