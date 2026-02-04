烘爐地女子先撞車再自撞山壁！熱心民眾大聲公喊：她肇逃

楊女駕車離開烘爐地，先擦撞停車場車輛，後續又撞山壁。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市中和區知名土地公廟「烘爐地」，今日凌晨一名21歲楊姓女子駕駛租賃小客車前往參拜，離開時先在停車場擦撞車輛，後又因不熟路況自撞山壁，警方獲報趕抵實施酒測為0，還有熱心民眾拿大聲公喊「她肇逃」，後續警方將進一步調查詳細案情。

警方指出，楊姓女子駕駛租賃自小客車，沿興南路二段下山行駛，疑似因不熟悉路況，自撞山壁，導致右前車頭刮傷，所幸楊女並無受傷，員警依規定對其實施酒測，酒測值為0。

還有民眾特地拿大聲公向警方喊「她肇逃」，說明楊女駕車從烘爐地離去時，在停車場已擦撞到其他車輛。民眾行為引起網友熱議，「車上有大聲公，你是神奇海螺吧」、「太正義了」。

目前現場已由中和分局交通分隊依程序完成現場圖繪製、事故攝影及交通事故卷宗建檔等作業。而停車場內車禍，疑似撞到1輛轎車左側車尾，後續由南勢所製作談話紀錄、事故攝影，詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

