烘衣竟然起火！洗衣店業者：疑毛巾殘留精油

新北泰山一間洗衣店內的烘衣機，當時正在烘毛巾，上頭還有殘留精油。（圖／東森新聞）





烘衣服竟然起火！新北泰山一間洗衣店內的烘衣機，突然竄出濃煙，當時正在烘毛巾，上頭還有殘留精油。專家說，因為精油著火點較低，碰到高溫就可能燃燒。而對此，烘毛巾的美容業者則強調，當下已經有先清洗過，認為自己也是受害者。

下午五點多，消防車鳴笛火速前往救援，到場一看起火的洗衣店，整間濃煙密佈，還持續竄出白煙，救難人員緊急射水將火勢撲滅，咔嚓，起火的正是左下角這台烘衣機，而當時裡頭正在烘毛巾，這下白色的毛巾，全都被烘到焦黑，現場還瀰漫濃濃刺鼻味。

廣告 廣告

附近民眾：「（同事）他是說沒看到火苗，但他看到煙很大，洗衣店很像裡面滿多煙的。」起火的洗衣機就發生在新北市泰山區明志路上，現場滿地都是燃燒過的毛巾碎屑，初步觀察疑似毛巾上有精油。

開南中學研發組長張丕白：「毛巾和精油本身是可燃物，剩下就是著火點，烘衣機的溫度有的相當高，最可疑的應該是精油，因為精油裡面的有機溶劑，著火點比較低。」

事發隔天大批火調科人員，來到洗衣店調查釐清起火原因，而拿毛巾來洗烘的美容店，也被通知到場。

烘毛巾美容店業者：「都是正常洗沒有說塞滿，（擦精油毛巾）有先清洗過，也是在那邊洗的，我做美容也是做10幾20年了，我們從來沒有發生這種事情，我們只是單純的洗這些東西而已，沒有放什麼東西，或做什麼事情。」

連下好幾天雨，天氣又漸漸轉涼，未來幾天恐怕還要變天，附近居民想來烘衣，才發現洗衣店燒起來暫停營業，而洗衣店業者也強調有張貼公告，有擦拭精油別亂烘，民眾也要特別注意。