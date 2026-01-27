烤乳豬復活？上桌「彈飛尖叫」民眾嚇壞 真相是「AI生成」網：令人討厭

生活中心／羅欣怡報導

▼【這是節目名稱】這是影音說明（影片來自YouTube－xx頻道，若遭移除請見諒）

是真還是假？YT頻道《狗狗的頭上有冰淇淋》PO出一段片，指出有民眾在台中一間餐廳點烤乳豬，服務生才端上桌，整隻豬突然像抽筋樣彈飛，餐桌前的民眾整個看傻眼。畫面曝光後，已經累積85萬人次觀看，引起討論後PO文者也立刻澄清「想像創作，純屬虛構」。

民眾正要享用烤乳豬。（圖／翻攝自YT）

YT頻道《狗狗的頭上有冰淇淋》PO出的畫面中，烤乳豬已經上桌，桌前的民眾面無表情，拿起筷子準備享用的時候，突然，烤乳豬瞬間彈飛，桌上的碗盤、筷子全部掃飛，民眾嚇得驚慌失措，就連其他桌的用餐人也大聲尖叫，而乳豬則是噴飛到一旁，沒有動靜。

廣告 廣告

頻道還以新聞敘述方式呈現，指出台中某餐廳近日發生一起離奇事件，一隻原本已烤熟、準備上桌的烤豬，竟在眾目睽睽之下出現「疑似復活」的畫面。 畫面中可見，烤豬放置在餐檯上，外皮金黃焦脆，卻突然出現輕微晃動，甚至像是在掙扎，讓現場顧客瞬間安靜下來。 不少人以為是錯覺，但隨後畫面被手機拍下，在網路上迅速流傳。 餐廳人員則表示，實際原因仍需進一步確認，是否為熱氣、筋膜反應或其他因素，尚待說明。以假亂真的說明，立刻引發網友討論。

烤乳豬從餐盤上噴飛，嚇壞民眾。（圖／翻攝自YT）

AI,烤乳豬,YT,餐廳（圖／翻攝自YT）

畫面曝光後，引起網友討論，紛紛留言「這世界終於瘋成大家想要的樣子囉」、「千萬別殘忍活烤」、「天下事無奇不有，令人難以置信。」

不過也有網友看出端倪，留言「明明就是AI騙誰」、「不可能吧，是AI的」、「如果是用AI的也很不好很嚇人讓人家觀感不好」、「AI真假難辨，讓世界亂了」、「有了AI 以假亂真，令人討厭。」

畫面引發討論後，YT頻道《狗狗的頭上有冰淇淋》也留言澄清「補充說明：這是我做夢夢到的畫面，想像創作，純屬虛構。」

更多三立新聞網報導

徐欣瑩遭爆「73制」協商拍桌！胞弟親還原現場：沒桌子要拍什麼？

抬頭見1顆頭！偷拍狼躲隔壁間偷拍 2妹子「大古山」上廁所嚇壞

竹科工程師2個月被詐1644萬！5車手輪流收現金 留「生物跡證」慘了

有冤？桃園紅衣婦「豪宅墜樓亡」廖大乙示警：想要報復 要「他」小心

