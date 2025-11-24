烤肉咬到「10cm褐色活蟲」！中餐廳竟回應「菜太新鮮」

國際中心／于士宸報導

中國廣州再度爆出駭人食安意外！一位民眾日前與友人到海珠區江燕路萬科里一間烤肉店用餐，沒想到友人剛咬下一口生菜包烤肉，卻突然感覺口中異常，接著竟掉出一條約10公分長、深褐色、還在蠕動的活蟲，現場客人全被嚇得說不出話。事發畫面曝光後，迅速在網路引發討論，不少民眾直呼「太離譜」，也再度將食材清潔與餐飲業者管理問題推上風口浪尖。如今，備受社會批判的店家也出面回應了。





嗑烤肉嘴裡掉出「10cm褐色活蟲」！中國餐廳竟回應「菜太新鮮」惹議

于女士與友人在中國某烤肉店用餐，卻在生菜片中咬到一條約10公分長、深褐色、還在蠕動的活蟲。（圖／翻攝自微博 ）

根據中媒《廣州日報》報導，11月14日下午，于女士（化名）與友人前往烤肉店用餐，未料友人在食用生菜包烤肉時，突然感覺口中觸感怪異，緊接著竟掉出一條約10公分長、仍在蠕動的褐色活蟲。于女士起初誤以為是蚯蚓，但事後上網查證並使用 AI 辨識軟體比對後，懷疑該蟲可能是「吸血螞蟥」。她指出，當時端上的生菜明顯結塊，推測蟲子可能早已藏匿在菜葉之間，而她雖將生菜稍微烤過，朋友則是直接生吃，因此才會出現活蟲從嘴中掉落的驚險場面。沒想到，向店家反映後，對方僅回應「生菜太新鮮、只過鹽水」，態度令她相當不滿。事後友人出現噁心、焦慮、腹痛等症狀，也讓她更加難以接受。





于女士起初誤以為是蚯蚓，經查證後懷疑該蟲可能是「吸血螞蟥」。（示意圖／翻攝自Pixabay）





事態延燒至今，當地媒也聯繫烤肉店負責人了解情況，對方則回應表示，事件已在相關部門介入調查後已獲得處理，店家也與當事消費者也達成和解，「對方已接受我們提出的補償方案，目前雙方溝通都很順利」。至於活蟲究竟如何會出現在生菜中？負責人則強調「事發時自己並未在場，無法確認具體原因」。

