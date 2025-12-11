烤蚵「平日不限時」吃到飽！產季已過 數量少價格高

嘉義知名烤蚵一條街，又有店家推出優惠，平日花200元「不限時吃到飽」，吸引遊客上門。（圖／TVBS）

嘉義知名烤蚵一條街，又有店家推出優惠，平日花200元「不限時吃到飽」，吸引遊客上門，業者坦言，相比颱風季、中秋，現在產季已經過了，蚵仔確實比較小，價格也偏高，希望能用CP值吸引民眾。

這家位於嘉義東石烤蚵一條街的店家，在平日中午時段仍能吸引滿滿的內用人潮。雖然在當地200元烤蚵吃到飽並不稀奇，但這家店的「平日用餐不限時」優惠特別吸引許多顧客前來。有遊客表示，吃到飽且平常不限時很划算。另一位用餐顧客認為，烤蚵需要一定的時間處理，不限時讓人能夠更加輕鬆自在地享用美食。

這家店的「平日用餐不限時」優惠特別吸引許多顧客前來。（圖／TVBS）

許多顧客選擇在平日前來用餐，因為這時小朋友多半去上學，夫妻能夠更加愜意地享受用餐時光。顧客們對蚵仔的品質也給予肯定，表示吃起來沒有腥味，品質良好。這家店的蚵仔新鮮度有保障，主要是因為它們直接從自家蚵棚產地直送，顧客在現場還能看到完整的「分蚵、洗蚵」過程。

業者表示，蚵仔的最佳產季大約是在4月份到10月份，這段時間的蚵仔品質會比較好。（圖／TVBS）

業者陳品嘉表示，蚵仔的最佳產季大約是在4月份到10月份，這段時間的蚵仔品質會比較好。雖然現在已進入淡季，但他們仍然堅持提供新鮮的蚵仔給顧客。過去丹娜絲颱風重創嘉義台南沿海地區，造成蚵農損失慘重。當時正值蚵仔產季，價格約一斤160元，而現在淡季時蚵仔較小，價格上漲至一斤約200元。儘管幾乎是賠本經營，業者仍希望能以高CP值的服務振興當地觀光產業。

