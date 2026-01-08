烤雞塊竟問「阿祖火化幾度」！6歲兒地獄提問嚇傻媽「專家揭真相」

國際中心／綜合報導

日本一名網友用烤箱加熱炸雞塊時，6歲兒突問「阿公火化用幾度？」（圖／翻攝自X平台 @hGGvJf2U2mZ6Cn6）

日本一名母親在家用烤箱加熱炸雞塊時，身旁6歲孩子突然指著烤箱詢問「曾祖父火化時是用幾度？」這句童言無忌的「地獄級提問」讓母親當場愣住。貼文發布到社群平台X後引發熱議，不僅吸引千萬瀏覽，更釣出專業殯葬業者佐藤信顕現身解答，指出火化溫度通常介於800至1300度之間，以確保衛生與遺骨保存。

社群平台X上一名帳號為「パナ子◆鬼ババアからの脱却◆」的日本網友分享，，她在1月3日下午將炸雞塊放入烤箱加熱，沒想到在一旁緊盯烤箱的6歲孩子，竟用天真清澈的眼神轉頭詢問：「過世的曾祖父在火化時，是使用幾度呢？」面對這突如其來且與當下情境極不協調的問題，原PO坦言雖然知道孩子只是純粹好奇，但當下仍感到不知所措，完全不知道該如何回應這過於震撼的疑問。

這篇貼文曝光後，迅速突破1,100萬次瀏覽。大批網友對於孩子將「烤雞塊」聯想到「火化」的跳躍性思考感到哭笑不得，紛紛在留言區留下各種「地獄梗」玩笑，例如：「還好他不是問幾分熟」、「理論上來說，阿祖有一瞬間是烤得恰到好處的」、「這是梅納反應的極致嗎？」，甚至有人戲稱這是將亡者從冰櫃請出後的「退冰再加熱」過程。不過，也有網友認為這是孩子展現求知慾的好機會，大人如何引導與解答成為關鍵。

這場熱議意外釣出日本知名殯葬業YouTuber佐藤信顕轉發回應。他憑藉多年從業經驗專業分析，火化爐的溫度通常設定在800度至1300度之間。他解釋，將溫度控制在此範圍主要有2個原因，首先是為了防止產生戴奧辛等有害物質，其次是為了避免發生燃燒不完全的狀況。

針對骨灰處理與撿骨細節，佐藤信顕補充，溫度的精準調控關乎「撿骨」順利與否。若火力太猛，可能導致遺骨過度脆化；若控制得宜，即便是高溫燃燒，人骨也不會完全消失，生前骨骼強壯者甚至能留下較大塊且完整的遺骨。至於火化後的棺木灰燼與骨灰去向，通常會依火葬場運作風格，使用風扇吹除或以專用鐵棍「移骨棒」移除，以確保後續撿骨流程順暢。

