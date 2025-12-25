烤雞界新星！陸16歲少年烤雞創業 月入90萬

深圳 16 歲少年輟學創業，開烤雞店，用荔枝木燒烤香味誘人，周末日營業額最高達4萬5台幣，月入近台幣90萬。不少消費者為了他的勵志故事慕名而去。而人氣爆棚卻因為調味料含添加劑引發爭議。

深圳16 歲少年輟學創業，開烤雞店，周末日營業額最高達4萬5台幣，月入近台幣90萬。（圖／網路）

走進烤雞店，裡面幾個檯子，工作人員一邊忙著串肉串，一邊忙著把香噴噴的烤雞送到客人面前。露天大排檔，邊吃烤串、邊啃烤雞，成了最佳冬季享受。

用荔枝木，大火燒烤，火旺得很，一次四條鋼管，可同時烤24隻雞。門口等著拿號碼牌的人潮，一路延伸到街角。

少年烤雞店員：「拿號是嗎？誰要拿號？」

少年烤雞店員：「（今天排了幾號了，總共到現在）158。」

排隊民眾：「（河南）我做烤雞的，專門過來看一下少年的烤雞怎麼樣，看他的人氣這麼旺，來學習一下。」

近日，深圳一名16歲的少年，來自潮汕一個貧困家庭，為了減輕母親的負擔，14歲輟學打工，存了3萬人民幣，選擇了自己最擅長的烤雞創業。

TVBS深圳特派 陳相如：「『少年烤雞』的現場可以看到，在我後面坐著等位的，目視大概有50個人；再來看另外這個角度，門口站著等位的，大概目視有20多個人。你以為就只有這樣子嗎？沒有，我們現在再換另外一個角度，可以看到現在在現場直播的，目視大概有10位以上。」

每個月近20萬人民幣的收入，周末甚至一天營業額1萬人民幣，對一位16歲的年輕人來說，相當驚人。

排隊民眾：「16歲就非常勵志嘛，少年烤雞就常存著我們潮汕精神，那股幹勁。」

然而，隨著生意火紅，爭議也出現。他使用的調味料中，大陸叫「肉寶王」，它是複合調味料，有參雜食品添加劑，引發關注和質疑。

消費者：「好吃、好吃，真好吃，我不是很在意，我覺得好吃就行了，哈。」

少年老闆堅持自己的烤雞品質，並表示會改進。現場我們發現，更多大陸消費者，衝著年輕創業成功的故事去捧場。

