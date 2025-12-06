烤魚達人 推廣台灣鯛好滋味

劉彥葑熟練處理新鮮台灣鯛，以簡單的鹽、蒜頭調味帶出魚肉自然原味。 (記者王勗攝)

記者王勗∕台南報導

高雄衛生局近日因台灣鯛魚排中檢出禁藥引發全國譁然，雖最終證明是一場烏龍，但除養殖、零售業者損失外，也恐危及國人對台灣水產的信任度。台南烤魚業者劉彥葑出身台灣鯛養殖世家，一度選擇拿起手術刀，經多年重新拿起殺魚刀，致力推廣台灣鯛好味道，靠口味贏回信任。

劉彥葑出身養殖世家，父母靠著高雄湖內魚塭中的台灣鯛養活一家。然而一開始劉彥葑並不想接手家中的養殖或餐飲事業，堅持「叛逆」走出自己人生的道路，毅然決然從醫，苦讀考上國防醫學院後畢業從事軍職護理師多年。經十四年軍醫體系洗禮，退伍後則轉投旅遊業，直到六十歲才重新拿回殺魚刀。

劉彥葑坦言，除考慮不想再讓家人太辛苦外，或許台灣鯛的味道就是一種鄉愁，不論去到何處都很想念，可能這是退休後「落葉歸根」的原因。台灣鯛為人詬病的就是「土腥味」，台灣鯛屬於熱帶魚種，雖然繁殖力、生存能力優異，但其實對冷、熱十分敏感，這些細微的變因也容易反應到氣味、肉質上，而台灣鯛土腥味的來源主要來自食物，只要用心管控水質、環境、溫度與飼料，大多能迎刃而解。但台灣鯛難以被時間考驗，不夠新鮮、冷凍過，也可能導致口味口感大減。

劉彥葑歷經多年輾轉，退休後重掌家業，與太太合力經營烤魚攤販，推廣自產自銷的台灣鯛好味道。(記者王勗攝影)

除了養殖外，劉彥葑的好客人烤魚也定期在台南各大夜市巡迴，新鮮的台灣鯛只需簡單的鹽、蒜頭提味，就能成就鮮美好味道。劉彥葑指出，自家的烤魚選用一斤四兩左右的大小，這個大小區間的台灣鯛口味、口感平衡，也正好適合一家人食用，靠著魚塭自產自銷做後盾，也能在保證顧客吃到最新鮮台灣鯛同時，以更低廉的價格享受平價美味。