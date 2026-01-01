烤鰻魚、手羽先、味噌豬排 名古屋美食齊聚北市中山商圈

不用出國，在中山商圈就能品嚐到許多知名的名古屋料理。（攝影／胡智凱）

不必飛出國，舌尖就能直達日本中部名古屋！走進充滿日本情調的台北市中山商圈，空氣中隱約飄散著濃郁的醬油焦香與酥脆的炸物氣息，這裡正上演一場精彩的「名古屋味覺大賞」。

從工法繁複、講究三吃的特製烤鰻魚，到口感紮實、淋上靈魂赤味噌的炸豬排，還有那讓人吮指回味、適合下酒的幻之手羽先，這些出自名古屋的特色料理，如今全數在中山商圈街頭集結。

三河中川屋烤鰻魚飯

三河中川屋鰻魚飯，是由連續三年都獲得米其林必比登推介的日本主廚中川浩希親自坐鎮，他帶著職人的自豪與對台灣高品質鰻魚的信心，將最道地的名古屋鰻魚飯完整移植來台。

這家店最吸引人的，莫過於門口透明窗後的「烤鰻秀」，三河屋堅持使用備長炭，炭火溫度可飆破攝氏 1000 度，釋放的紅外線能深入鰻魚組織，確保受熱均勻並鎖住肉汁。炭火淡淡的清香與醬汁交織，讓美味呈現幾何倍數跳躍，這也是三河屋能在競爭中脫穎而出的關鍵，成為全台少數堅持炭火直烤的職人殿堂。

三河中川屋現場烤鰻魚。（攝影／胡智凱）

與關東地區先蒸後烤的柔軟口感不同，三河中川屋採用的是正宗關西風做法：鰻魚不經過蒸的步驟，直接上火烤。這種方式更考驗主廚對火候的精準判斷，烤出來的鰻魚皮酥肉嫩，帶有一種獨特的焦香與 Q 彈感，每一口都能感受到那份來自名古屋三河地區、充滿生命力的職人精神。

地址：台北市中山區中山北路一段53巷3號1樓

世界的山將手羽先

走進名古屋這座城市，如果說鰻魚飯是名古屋精緻料理的代表，那麼「世界的山將」所研發的「幻之手羽先」（炸雞翅）便是這座城市最具生命力的庶民靈魂。這道被譽為「夢幻雞翅」的傳奇小吃，不僅是日本上班族下班後的慰藉，更以其獨特的辛口風味，成為名古屋美食地圖中不可或缺的一環。

「世界的山將」手羽先與眾不同之處，在於其對「幻之胡椒」與「二度炸」工法的絕對堅持。雞翅不裹粉直接下鍋酥炸，透過兩次高溫油炸，將表皮炸得極致乾爽、酥香脆口，同時鎖住內裡柔嫩的肉汁。

世界的山將「幻之手羽先」。（攝影／胡智凱）

「世界的山將」最畫龍點睛的步驟是在起鍋後撒上厚厚的特製胡椒，這種以「幻之胡椒」聞名，主打強烈的「辛辣與重口味」，胡椒灑得毫不手軟，第一口會感受到明顯的辛辣衝擊，隨之而來的是乾爽的焦香感。

這種強烈的感官刺激非常「涮嘴」，帶有強烈辛香、微辣且不嗆口的獨門配方，與鹹甜適中的醬汁交織，讓人一吃就上癮，停不下手，忍不住一口雞翅、一口生啤酒。

地址：台北市中山區南京東路二段63號

名古屋台所赤味噌豬排

隱身在台北中山區赤峰街巷弄中的「名古屋台所」，也是一家由日本籍老闆親自經營的餐廳，店內最廣為人知的是那如小山般的漢堡排，但其「味噌豬排」才是真正展現名古屋飲食靈魂——赤味噌文化的極致之作。

「赤味噌」是名古屋料理的核心之一，這是一種經過長時間發酵、色澤深沉且風味濃郁的豆味噌。名古屋台所的味噌豬排，選用厚切且肉質紮實的豬排，外層裹上細緻麵衣炸至金黃酥脆，隨後淋上靈魂般的特製赤味噌醬汁，飽滿的豆香味中帶著鹹甜的陳年韻味。

名古屋台所「赤味噌豬排」。（攝影／胡智凱）

這層醬汁鹹甜交織、層次分明，與豬排的肉脂香完美融合，搭配一碗飽滿Q彈的白飯，以及大量清爽的高麗菜絲，幾乎是饕客間默認的標準動作。即便每日傍晚開門前便大排長龍，但那口沾滿赤味噌的酥脆豬排，依然值得所有漫長的等待。

地址：台北市大同區赤峰街50號1樓

