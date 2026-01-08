烤鴨在前沒胃口？39歲楊冪吃飯「用看的」 粉絲心疼

楊冪的「小鳥胃」進食法引發粉絲關注。(取材自微博)

楊冪工作室近日發布影片，意外曝光了楊冪吃飯的狀態。只見一桌十多個菜，烤鴨配炒菜格外豐盛，但楊冪沒有胃口，全程就只吃了幾口。楊冪說著「炸饅頭片看著挺香」，但她連碰都沒碰一下。不少粉絲心疼楊冪單薄的身子，這種「小鳥胃」進食法恐怕難負擔高強度的工作。

來源：YouTube

39歲女星楊冪開年就積極營業，在吃飯花絮影片中，她髮型貴氣還帶著濃妝。工作人員都要等楊冪發話「吃飯吧」才能動筷。

網友圍觀楊冪吃飯，發現盡管她對著烤鴨擺出一副老吃家的模樣，但吃到嘴裡的也只有小小兩卷。

除了烤鴨，楊冪也就吃了幾口菜。帶了點苦味的炒蒲公英不怎麼好吃，但楊冪還是皺著眉頭咽了下去。

此前，多個視頻顯示，楊冪面對滿桌食物時動作誇張，如快速夾取、大口扒麵的動作，營造「暴風吸入」效果，但細看全程發現，她也僅吃入1個壽司、一口麵條而已。她也曾被發現一頓午餐僅吃了7個餃子，晚餐僅搭配少量蔬果而已。

與其他女星對比中，楊冪的精緻進食與與白露、張柏芝等人的自然豪放形成反差。即便食量極少，楊冪仍堅持健身，也引發「能量從何而來」的疑問。

不少粉絲看著她空蕩的褲腿、單薄的身體，都忍不住擔心她愈來愈瘦影響健康。不過，在部分私下場景中，楊冪也曾被拍過啃凍梨、糖葫蘆時動作豪邁，粉絲據此反駁健康問題之說，強調其「沉浸式幹飯」的鮮活一面。

楊冪近期的影視作品是年代劇「生萬物」，她在劇中飾演的寧繡繡一角獲得好評，被認為是其演技的突破。不過，也有網友指出，只要鏡頭不在楊冪身上，她就容易走神。

