烤鴨店老闆酒駕開賓士狂飆 撞死23歲女清潔員「下半身粉碎」 檢求10年國民法官只判7年9月

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台南烤鴨老闆酒駕狂飆，撞死23歲女清潔員，一審被判7年9月徒刑。資料照片

台南市安平區去年底發生一起令人痛心的酒駕奪命悲劇！48歲的知名鹹酥鴨店負責人鄭傳吉酒後駕駛白色賓士高速狂飆，當場將一名年僅23歲、正在路邊執勤的陳姓女清潔員撞死。案經台南地方法院國民法官參與審理，今（12）日審結，依酒駕致死罪重判鄭男7年9月有期徒刑。

這起慘劇發生在去年12月16日上午8時許，當時23歲的陳姓女清潔員正跟隨垃圾車於安平區慶平路執行公務，正當完成尾端垃圾收集作業、準備返回車上時，由男子鄭傳吉駕駛的白色賓士竟毫未減速，從後方高速猛烈追撞。由於力道極其強烈，陳女瞬間被死死夾在賓士車與垃圾車之間，因傷勢過重當場慘死。

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警方趕抵現場將腿部骨折的鄭男救出，赫然測出其酒精濃度高達每公升0.95毫克，嚴重超標。警方調查發現，鄭男案發前一晚通宵暢飲直到天亮，帶著醉意危險駕駛。更惡劣的是，他肇事後第一時間還試圖脫罪，一度向警方謊稱「自己沒有開車」，隨後便因重度酒醉昏睡數小時，直到清醒後才肯接受偵訊。

法醫相驗結果顯示，陳女下半身慘遭撞擊至粉碎性骨折，全身多處重創身亡。因撞擊力道猛烈導致遺體嚴重受損，悲痛萬分的家屬不捨其殘缺離世，特別請來5名遺體修復師，耗費15個小時徹夜細心修補，才勉強讓陳女恢復完整遺容，走完人生最後一程。

檢方隨後以涉犯酒駕致死罪嫌重大，且犯後態度不佳、曾推諉卸責為由，認定其有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，偵查後並將鄭男起訴交由國民法庭審理，今日做成判決。



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