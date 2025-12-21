財經中心／陳孟暄 葉晏昇 台北報導



台灣烤鴨市場競爭激烈，從餐廳到五星級飯店，全都搶攻這塊美味商機，有業者把粵式與台式口味結合，推出烤鴨創意吃法，不只吸引老饕回訪，也成功帶動聚餐、節慶消費商機。

一刀刀俐落劃下，整隻烤鴨被切成整齊薄片，肉汁緩緩流出，鴨肉香氣立刻四散。



用竹炭製成的大理石餅皮，抹上甜麵醬、冰梅醬與砂糖，再放入鴨片與青蔥，一口咬下，鹹甜交織。

烤鴨戰開打！一鴨多吃拚創意 餐廳.飯店搶商機。(圖／民視財經網)

民眾：「這個醬好像是冰梅醬吧，是比較外面少見的醬」。





民眾：「他的招牌烤鴨真的非常好吃，而且師傅是現切的，視覺效果有加成 ，然後因為現切還會聽到切刀那個皮脆脆的聲音，感覺就是特別好吃」。





將全鴨完整運用，料理手法融合粵式與台式的烤鴨品牌，嚴選每隻重達約3公斤的櫻桃鴨，每日烘烤超過1.5小時，主打一鴨多吃，瞄準家庭聚會、好友聚餐，烤鴨業者進軍百貨。





餐飲品牌副總經理 楊四維：「選用這個櫻桃鴨，油脂比較豐厚的烤出來的風味，鴨皮的酥香味是特別好，百貨的聚客效力一定是比傳統街邊店來的強 」。

烤鴨戰開打！一鴨多吃拚創意 餐廳.飯店搶商機。(圖／民視財經網)

烤鴨市場競爭，就連飯店也來搶攻商機，將炙燒過的櫻桃鴨切片，肉質鮮嫩、香氣撲鼻，鴨皮金黃香脆，一片片包進餅皮，入口層次豐富，深受許多饕客喜愛。





國際飯店行銷協理 喻芝珊：「我們飯店中餐廳的招牌窯烤片皮鴨，一直以來就是我們的招牌熱門商品，除了片皮鴨以外，其實我們也有推包廂烤鴨的一個專案，預計可以帶動一成以上的業績成長」。





各家烤鴨風味皆有特色、吃法也大不相同，「鴨覓烤鴨」主打粵式結合台式口味，選用櫻桃鴨每日新鮮烘烤，「享鴨」經過24小時風乾，再高溫烘烤出鬆化酥香的鴨皮，並推出招牌三味吃法，層次豐富，「萬麗酒店」以窯爐高溫炙烤，第二吃還能搭配特製湯頭，入口濃厚回甘，「晶泉丰旅」則推出一鴨六吃，不僅將烤鴨與握壽司結合，也融入台灣風味，讓經典烤鴨吃法更多元，滿足饕客們的味蕾。





原文出處：烤鴨戰開打！一鴨多吃拚創意 餐廳.飯店搶商機

