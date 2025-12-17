烤鴨控衝一波！鴨覓信義南山店登場 試營運與開幕優惠登場

▲鴨覓信義南山店試營運期間（12/18-12/21）烤鴨套餐 8 折

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】饕客引頸期盼的新潮烤鴨品牌「鴨覓」第二家門市於微風南山登場，全新店點以升級空間設備、金牌烤鴨、多元料理選擇搶攻信義商圈。「鴨覓信義南山店」將於12月18至21日展開為期四天的試營運，為歡慶新店亮相，特別推出「烤鴨套餐 8 折」限時優惠，；12 月 22 日正式開幕後，開幕首三日凡消費即贈紅酒單杯，並可參加烤鴨主題轉盤活動，有機會抽中餐飲兌換券、現金折抵優惠，最大獎更可將 整隻烤鴨免費帶回家，以多重好康搶攻信義商圈話題。

廣告 廣告

▲ 新潮烤鴨品牌「鴨覓」第二家門市於微風南山登場

鴨覓主打「片皮烤鴨」料理，主廚精準掌控火候使烤鴨外皮金黃口感酥脆，內裡完美鎖住肉汁，且從裡到外不放過任何部位，提供顧客「一鴨多吃」的多元選項，將全鴨完整運用；菜色設計亦跳脫單一框架，融合粵式與台式料理手法，提供豐富且不受侷限的菜系選擇，同時推出適合分享的多人烤鴨套餐，瞄準家庭聚會、好友聚餐與節慶慶祝等多元客層，滿足不同族群的用餐需求。在空間與餐飲設計上，信義南山店以 「港式花樣年華」 為核心概念，延續品牌一貫的復古港風美學，透過緹花布、鏡面與細節裝飾，營造出濃厚卻不失現代感的都會用餐氛圍。場域規劃上更強化聚餐彈性，無論家庭聚會、朋友相約或商務餐敘，都能在舒適且具隱私感的環境中享受餐食。

▲ 鴨覓信義南山店以 「港式花樣年華」 為核心概念，營造濃厚卻不失現代感的都會用餐氛圍

為歡慶新店開幕，鴨覓信義南山店將於 12 月 18 日至 21 日展開試營運，期間推出 烤鴨套餐 8 折優惠；並於 12 月 22 日正式開幕，自開幕日起推出一系列限定活動。開幕首三日（12/22–12/24），凡至店內消費即可獲得紅酒單杯乙杯（數量有限，送完為止），同時可參與烤鴨主題轉盤活動，完成指定打卡任務即有機會抽中餐飲兌換券、現金折抵優惠，最大獎更可將整隻烤鴨免費帶回家。鴨覓信義南山店並提供全新餐酒服務，讓顧客能在充滿都市魅力的空間中品味鮮美烤鴨，為用餐增添儀式感，期望將「信義南山店」打造成信義區必吃新地標。詳細活動內容與優惠資訊將陸續公布於官方粉絲專頁，邀請喜愛烤鴨的民眾把握試營運及開幕期間的多重好康，一同迎接鴨覓品牌全新的重要里程碑。

鴨覓（信義南山店）

地址：台北市信義區松智路 17 號（微風南山）

鴨覓官方粉絲團：https://reurl.cc/GG4Y5Z

訂位網址：https://reurl.cc/aMxGk4