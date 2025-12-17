烤鴨老闆「跑2間酒吧」嗨到天亮！酒駕撞死女清潔員 20字店面標語超諷刺

烤鴨老闆「跑2間酒吧」嗨到天亮！酒駕撞死23歲清潔員，20字店面標語超諷刺。圖／翻攝自臉書

台南市安平區慶平路16日上午驚傳酒駕奪命車禍。48歲鄭姓烤鴨店老闆酒後駕駛賓士轎車，疑高速撞上23歲陳姓女清潔隊員，導致陳女當場身亡；警方事後發現，鄭男酒測值高達0.95毫克，嚴重超標。更令人傻眼的是，鄭男肇事後未立即下車救援，還一度辯稱「沒開車」。事件曝光後，引發網友強烈撻伐，目前相關社群已關閉，Google地圖上的店名也遭改成「殺人酒駕美食」。

16日上午8時左右，張男與女友陳女一同執勤清潔工作，當時垃圾車已依規定停靠路邊並放置三角錐，陳女走向車尾，準備查看是否仍有回收物品。未料，鄭男駕駛的賓士轎車疑似酒駕失控，未減速即高速朝垃圾車車尾衝撞。

行車記錄器畫面顯示，猛烈撞擊瞬間，陳女遭強大力道擠壓受困車尾，當場傷重倒地。張姓男友見狀立刻跳下車查看，卻發現無法將人救出，只能忍痛返回車上通報警消。他隨後不斷拍打賓士車身示意後退，焦急跺腳並四處打電話求助。

酒測值高達0.95毫克 接連「續攤」狂歡

警方調查指出，鄭男酒測值高達0.95毫克，超標近3倍，行經該路段時並未減速，且調閱監視器發現，她前晚餐敘後，才到市區某酒吧狂歡，凌晨4點多又到另一家酒吧續攤，全程皆開車，直到天亮才離開。

警方指出，鄭男酒測值高達0.95毫克，超標近3倍，行經該路段時並未減速。圖／讀者提供

辨稱「沒開車」、「有找代駕」引眾憤

目擊民眾轉述，消防人員使用破壞器材將鄭男救出時，他疑似仍處於酒醉狀態，竟聲稱自己「沒開車」，並辯稱「有找代駕」，此番說法引發現場民眾及死者家屬強烈憤怒，一度情緒失控上前理論，所幸警方及時介入，才避免衝突擴大。至於陳女，因下半身粉碎性骨折並伴隨多重外傷，送醫前已無生命跡象。警方已依公共危險及過失致死罪嫌，將鄭男移送偵辦。

地方名店老闆酒駕釀禍 店面標語引發網友嘲諷

據悉，肇事的鄭男在地方上小有名氣，經營的餐飲店「扒趴鴨」主打獨家中藥熟成鹽酥鴨，曾受邀登上過知名美食節目，頗具人氣，是當地知名店家之一。事發後，網友陸續翻出該店的官方社群與過往店面裝修照片，發現鄭男曾在店外牆面刷上醒目標語，「如果不能一夜暴富，兩夜也行，三更半夜也能接受」。如今對照其清晨酒駕肇事釀悲劇的行為，讓不少人直呼格外諷刺。

大批網友紛紛湧入該店臉書粉專留言撻伐，相關分店的Instagram等社群帳號也已全面關閉。然而，憤怒聲浪仍未平息，網友轉而前往其他已歇業分店的臉書頁面留言，痛批其為「酒駕殺人店」。警方憂心店面可能遭人潑漆或砸毀，已加強周邊巡邏，防範衝突發生。

鄭姓男子脫困後，救護員緊急將他送醫。圖／讀者提供

民眾黨台南市黨部發聲：酒駕零容忍

對此，民眾黨台南市黨部發出聲明表示，一向堅持酒駕零容忍，我們也一直用高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。對於此次交通事故造成無辜民眾不幸離世，本黨深感哀痛與遺憾，並向逝者家屬致上最深切的哀悼與慰問，盼家屬節哀、保重身心。

台灣民眾黨指出，此次安平車禍肇事者，屬於外部特約商家，合作內容僅限於提供黨員優惠方案，與本黨黨務運作、組織或人員管理無關。對於事故的發生，深表遺憾與不捨，更不忍年輕生命的殞落被有心人士拿來作為攻擊政敵的政治操作，呼籲社會各界給予家屬更多體諒與空間，讓逝者安息。盼真相早日釐清，勿枉勿縱。

民眾黨台南市黨部聲明全文。圖／截取自民眾黨台南市黨部

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



