「烽味潮汕火鍋」登台 鮮香爆擊味蕾 不鮮不上桌

烽味潮汕火鍋以新鮮食材、地道工藝與創意湯底，重新定義火鍋體驗。 （烽味潮汕火鍋提供）

記者王正平／高雄報導

想在台灣吃到最地道的潮汕牛肉火鍋，或是一鍋湯鮮肉嫩、皮脆汁多的廣式雞煲嗎？全新品牌「烽味FENGWEI」登台，主打「不鮮不上桌」的潮汕火鍋與廣味雞煲，帶來一場先吃肉、後喝湯的味覺盛宴，每一口都是對舌尖的鮮味爆擊。

潮汕火鍋，極致鮮切體驗，烽味堅持「現點現切」，新鮮牛肉在師傅精湛刀工下，片片薄透均勻。招牌「雪花牛肉」油花分布如大理石油紋，輕涮數秒入口即化；而稀有部位「胸口撈」更是老饕必點，取自牛胸前軟組織，一頭牛僅有一塊，久煮不爛、越煮越脆，散發濃郁牛乳香氣，搭配清甜湯底，每一口都是享受。

雞煲同樣是烽味的拿手好戲！「去骨脆皮雞肉」嚴選當日現宰雞隻，手工拆骨取肉，肉質緊實、雞皮爽脆，放入沸騰湯底輕涮10至15秒，蘸上特調醬汁，鮮嫩多汁的滿足感瞬間迸發。

更誘人的是這裡的湯底選擇豐富，每一款都匠心獨具：五指毛桃鍋底：以五指毛桃根、紅棗、枸杞熬製，自帶天然椰奶香氣，湯頭鮮甜甘潤；鮮人參鍋底：整根新鮮人參與脆皮雞、藥材共煮，溫補鮮甜，毫無藥味，入喉回甘；滋補皇帝雞湯：內含二十八味藥材，慢火熬煮出濃郁精華，先吃肉後喝湯，一碗更比一碗香。

另有全新亮點鍋底：無花果湯底─果香柔甜，暖心又暖胃，這款湯底像是從地中海吹來的一縷甜風—選用優質無花果乾與多款溫潤藥材同鍋慢熬，湯色清透，果香淡雅不張揚。入口時是乾果的自然甜，吞下後又留下一絲溫暖的氣息，仿佛喝了一口能讓身體慢慢亮起來的溫柔光。

店家說，搭配去骨脆皮雞或各式海鮮，更能襯出清、甜、香的三重層次。是那種喝一碗還不夠、會想偷偷續湯的存在；椰子雞煲：使用當天現開台灣椰青水作為湯底，不加水與調味料，純粹天然椰香，清甜解膩。

除了火鍋，烽味還推出「乾鍋雞煲」，以滾燙鐵鍋爆炒醃製入味的雞肉，鍋氣十足，香辣過癮；另有源自順德的「桑拿雞」，以藥材雞湯為底，上置蒸籠，用蒸氣瞬間蒸熟薄切雞片，肉質爽滑鮮嫩，吃完雞肉再喝凝聚精華的湯，清甜無比，展現食材本味。

「烽味潮汕火鍋」登台，鮮香爆擊味蕾，強調不鮮不上桌。 （烽味潮汕火鍋提供）

豐富配菜、套餐搭配，滿足各種聚餐需求，店家提供多樣配菜選擇，包括潮汕手打牛肉丸、蝦滑、竹笙、雞佛、海鮮等，還有特色小吃如炸蝦餅，以及清爽解膩的「鴨屎香檸檬茶」。同時推出超值雙人套餐，可任選鍋底，搭配去骨脆皮雞肉、炸蝦餅、主食與蔬菜拼盤，輕鬆享受豐盛一餐。

「烽味FENGWEI」地點在巨蛋附近的富民路409號，訂位專線07-552566，店內以新鮮食材、地道工藝與創意湯底，重新定義火鍋體驗。無論是追求牛肉極致鮮美的潮汕風味，還是鍾情雞肉嫩滑與湯底層次的廣式煲鍋，這裡都能一次滿足。=