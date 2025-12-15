「烽味潮汕火鍋」鮮香爆擊味蕾 不鮮不上桌

【記者 王雯玲／高雄 報導】想在台灣寶島吃到最地道的潮汕牛肉火鍋，或是一鍋湯鮮肉嫩、皮脆汁多的廣式雞煲嗎？全新品牌「烽味FENGWEI」正式登台，主打「不鮮不上桌」的潮汕火鍋與廣味雞煲，帶來一場先吃肉、後喝湯的味覺盛宴，每一口都是對舌尖的鮮味爆擊！

駐店的黃店長說明，潮汕火鍋，極致鮮切體驗，烽味堅持「現點現切」，新鮮牛肉在師傅精湛刀工下，片片薄透均勻。招牌「雪花牛肉」油花分布如大理石油紋，輕涮數秒入口即化；而稀有部位「胸口撈」更是老饕必點，取自牛胸前軟組織，一頭牛僅有一塊，久煮不爛、越煮越脆，散發濃郁牛乳香氣，搭配清甜湯底，每一口都是享受。而雞煲同樣是烽味的拿手好菜！「去骨脆皮雞肉」嚴選當日現宰雞隻，手工拆骨取肉，肉質緊實、雞皮爽脆，放入沸騰湯底輕涮10至15秒，蘸上特調醬汁，鮮嫩多汁的滿足感瞬間迸發。

他還說店內的人氣鍋底有五指毛桃鍋底：是以五指毛桃根、紅棗、枸杞熬製，自帶天然椰奶香氣，湯頭鮮甜甘潤，鮮人參鍋底：整根新鮮人參與脆皮雞、藥材共煮，溫補鮮甜，毫無藥味，入喉回甘，滋補皇帝雞湯：內含二十八味藥材，慢火熬煮出濃郁精華，先吃肉後喝湯，一碗更比一碗香，全新亮點鍋底：無花果湯底 — 果香柔甜，暖心又暖胃，這款湯底像是從地中海吹來的一縷甜風，選用優質無花果乾 與多款溫潤藥材同鍋慢熬，湯色清透，果香淡雅不張揚。入口時是乾果的自然甜，吞下後又留下一絲溫暖的氣息，仿佛喝了一口能讓身體慢慢亮起來的溫柔光。搭配去骨脆皮雞或各式海鮮，更能襯出清、甜、香的三重層次。是那種喝一碗還不夠、會想偷偷續湯的存在。椰子雞煲：使用當天現開台灣椰青水作為湯底，不加水與調味料，純粹天然椰香，清甜解膩。特色「乾鍋雞煲」、順德「桑拿雞」，一店吃遍大江南北。

除了火鍋，烽味還推出「乾鍋雞煲」，以滾燙鐵鍋爆炒醃製入味的雞肉，鍋氣十足，香辣過癮；另有源自順德的「桑拿雞」，以藥材雞湯為底，上置蒸籠，用蒸氣瞬間蒸熟薄切雞片，肉質爽滑鮮嫩，吃完雞肉再喝凝聚精華的湯，清甜無比，展現食材本味。豐富配菜、套餐搭配，滿足各種聚餐需求，店家提供多樣配菜選擇，包括潮汕手打牛肉丸、蝦滑、竹笙、雞佛、海鮮等，還有特色小吃如炸蝦餅，以及清爽解膩的「鴨屎香檸檬茶」。同時推出超值雙人套餐，可任選鍋底，搭配去骨脆皮雞肉、炸蝦餅、主食與蔬菜拼盤，輕鬆享受豐盛一餐。

「烽味FENGWEI」以新鮮食材、地道工藝與創意湯底，重新定義火鍋體驗。無論是追求牛肉極致鮮美的潮汕風味，還是鍾情雞肉嫩滑與湯底層次的廣式煲鍋，這裡都能一次滿足。這個冬天，就讓烽味的鮮香，溫暖你的胃與心。清爽解膩的靈魂搭檔：特調「鴨屎香檸檬茶」香氣獨特、入口清新，彷彿替味蕾換了一口空氣，馬上又能繼續吃，歡迎預約嘗鮮，體驗「不鮮不上桌」的烽味哲學！（圖／記者王雯玲翻攝）