「烽火之外－滬尾礮臺常設展」推廣活動6/13登場 與NPC同台飆戲、體驗清代風格扮裝

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記者/李明真報導

新北市立淡水古蹟博物館將於13日（六）上午10點30分在滬尾礮臺中央廣場舉辦「烽火之外－滬尾礮臺常設展」推廣活動，攜手淡江大學實驗劇團，將歷史人物從展版中「請出來」，透過「環境NPC互動演員」與「民眾扮裝體驗」，帶領遊客打破時空限制，親身體驗一場跨越百年的歷史對話。

「烽火之外」滬尾礮臺常設展，推廣活動將於6月13日登場。圖/啟點行銷股份有限公司提供

活動當天將由淡江大學實驗劇團帶來量身打造的《風起滬尾》短劇演出。該劇以清法戰爭為背景，從現代學生的生活感與體察出發，述說戰火下平凡鄉勇與妻子間未被記錄的愛情與漫長等待。演出刻意採用開放式結局，將焦點溫柔地鎖定在「普通人的戰爭經驗」，深刻呼應常設展核心。

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滬尾礮臺是晚清時期臺灣巡撫劉銘傳為強化海防所興築的新式西式礮臺，留有「北門鎖鑰」匾額，雖然未實際參與1884年的滬尾之役，但因保存極為完整，成為大眾理解清法戰爭後海防建設的重要見證，而「烽火之外」常設展以歷史場域為起點，從戰爭、海防、地方社會與人物記憶等不同面向切入，透過史料、圖像、場景轉譯與展示設計，讓遊客在古蹟空間中觀看戰爭之外的多重故事。

「烽火之外」常設展以歷史場域為起點，帶領民眾走進古蹟隧道，探索烽火外的故事。圖/啟點行銷股份有限公司提供

為了創造深刻的參與式觀展體驗，活動現場規劃「環境NPC互動演員」，演員們將於13日當天上午11點及下午1點30分，從女性與後勤視角切入，於礮臺關鍵場域與民眾互動，並引導體驗展場內的「路徑地圖」與「AR運彈體驗」等互動內容，現場也特別提供清代風格服飾供民眾現場即興借用（每套押金50元，歸還後退還），一秒穿越時空，親身感受歷史現場的魅力。

週末不妨安排一趟淡水小旅行，一起走進「烽火之外－滬尾礮臺常設展」，不只是回望一場戰役，也能看見戰爭如何改變淡水、如何留下記憶，親身感受歷史與土地之間持續迴響的聲音。相關活動內容、時間與辦理方式，仍以淡水古蹟博物館官方公告為準，歡迎民眾前往淡水古蹟博物館官網：https://www.tshs.ntpc.gov.tw/，查看展覽資訊。