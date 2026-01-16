《烽火船說-水下文化資產特展》壓軸開幕 戰爭沉船文物珍貴亮相

文化部文化資產局(文資局)與國立科學工藝博物館(科工館) 繼《藏水覓趣》及《潛行探索臺灣》之後，第三度攜手合辦《烽火船說-水下文化資產特展》巡迴展，前二站在高雄科工館、金門歷史民俗博物館展出，展期六個多月，吸引超過五萬多人次參觀，第三站回到臺中文化部文化資產R08水下文資展示館展出，擇定於今（十六）日正式開幕，邀請文化部文化資產局副局長林尚瑛、國立科學工藝博物館館長李秀鳳共同揭開序幕。(見圖)

文資局副局長林尚瑛表示，臺灣四面環海，位處東南亞與東北亞間之核心樞紐，其特殊及關鍵之地理位置，使得臺灣成了古往今來海上航行、貿易的熱區，亦時常成為兵家必爭之地；文化部文化資產園區自二○一六年正式揭牌以來，持續運用豐沛的文資資源，形塑臺灣文化資產政策具體實踐，並積極辦理教育推廣，致力提升國人認識文化資產的魅力。而園區內的R08水下文化資產展示館，長年作為推廣水下文化資產之重要基地，藉由這次豐富的展覽內容，希望能讓中部的朋友對於海戰歷史及沉船出水遺物有更深刻的了解及認識，透過理解過去的烽火歲月，引發歷史反思與以古鑑今的啟發，並感受水下文化資產深厚的背景底蘊。

科工館李秀鳳館長指出，文資局與科工館攜手推動水下文化資產教育，第三度合作《烽火船說-水下文化資產特展》，首站在高雄科工館展出，接著前往金門歷史民俗博物館，將水下文化資產教育的深度與熱度延伸至離島地區，吸引超過五萬多人次參觀，現在回到臺中文資局所在地，感謝文資局提供臺中場限定的二十件珍貴的沉船出水文物展出，這次展覽展出至明年十二月十九日，超過一年的展出期間，相信能持續吸引參觀人潮。春節過後，澎湖也將同步開展，透過各地巡迴展推廣方式不斷加溫，能讓展覽效益更加延伸擴大。

該展覽主題聚焦於戰爭與沉船，展覽共有四大展區：「臺灣海洋戰爭史」、「臺灣沉船故事」、「烽火記憶-戰爭沉船文物」、「守護與永續」，展示故事線以帶領觀眾回顧臺灣海域的戰爭歷程來鋪陳，結合科工館擅長的展示科技手法，其中展覽亮點之一-沉浸式劇場「烽火船說之海空對決」，結合射擊遊戲，模擬船艦遭空襲沉沒的歷史情境，提供觀眾身歷其境的視刺激體驗；「踏尋海上烽火」地面投影互動裝置，重現明清至二戰時期臺灣附近海域的重大海戰，包括金門料羅灣、安平、澎湖、基隆、淡水、臺中與高雄等七段互動影片，展現臺灣在海洋戰略上的重要樞紐地位；臺灣沉船故事展區介紹臺灣八處重要列冊沉船遺址，包含往返臺灣與中國沿海間的商船、日本及英國船艦等，展現臺灣海域的多元歷史樣貌。

臺中展覽由文資局特別提供一批(二十件) 與戰爭相關的出水文物，包含出水船體構件、子彈、望遠鏡、瓷盤與錢幣等，部分文物是首次公開展示，讓觀眾可以先睹為快，更增添展覽的可看性與精采度；再搭配3D列印文物互動裝置，引導觀眾認識沉船文物的故事，還有船舶積木讓觀眾自己動手組裝，認識古帆船與現代戰艦不同之處，以及介紹水下考古的方法與步驟，提升觀眾對水下考古的科學認知，強化教育意涵。

展覽日期自即日起至二○二七年十二月十九日，免費參觀，歡迎大家一起來探索水下考古世界，以實際行動回應全球保存水下文化資產的共識，完成參觀並填寫網路問卷的民眾可以兌換小禮物喔。