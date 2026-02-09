焊接工肺活量剩29% 中醫分期論治回升至40%

67歲退休焊接工陳先生，菸齡高達40年且受慢性阻塞性肺病困擾15年以上，即便近5年已戒菸，但肺活量檢測仍逐年下降僅餘29%，屬重度功能受損。經奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾診斷為痰瘀互結、營衛不調、腎氣虛，中藥調理兩週後，夜間喘促次數明顯減少，不再使用氧氣；治療半年後肺活量提升至40%，不僅類固醇使用頻率降低，夜尿次數減少，睡眠品質也明顯改善，生活品質與活動力皆獲得整體改善。

許多老菸槍或長輩常以為走路會喘只是體力退化，奇美醫院中醫部主治醫師梁祐爾表示，慢性阻塞性肺病是一種影響全身健康的慢性疾病，不只是肺部出問題，常合併氣喘、心血管疾病、睡眠障礙、營養不良甚至肌少症，這些問題彼此影響，形成惡性循環。

廣告 廣告

透過中醫分期論治方式，針對病人不同病程進行分期調理，臨床證實能有效減少急性發作次數，提升病人生活品質，也讓病友不再因天氣變化就足不出戶，病人打造長期穩定的照護策略。

梁祐爾說明，慢性阻塞性肺病中醫治療採取分期調理，並非一方到底，透過階段性治療、因人調整的長期策略，減少對外在刺激的過度反應，讓病人不易因天氣變化或日常活動而反覆發作，有助於改善體力、睡眠品質與整體生活功能。