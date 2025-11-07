焚化廚餘沒完沒了 議員批市府「短視近利」

▲議員吳佩芸指出，疫情處置混亂導致廚餘去化政策朝令夕改，讓文山焚化爐負荷加重(圖／柳榮俊攝2025.11.7)

[NOWnews今日新聞] 台中市爆發非洲豬瘟後，市府防疫應變持續出現漏洞。台中市議會今(7) 日進行非洲豬瘟專案報告，議員吳佩芸指出，疫情處置混亂導致廚餘去化政策朝令夕改，不僅讓文山焚化爐負荷加重，也引發南屯居民對空污及戴奧辛的高度疑慮，「市民的不信任正不斷升溫」。她呼籲市府儘速提出短、中、長期廚餘處理規劃，而非無限期依賴焚化。

吳佩芸表示，這次非洲豬瘟疫情讓外界驚覺市府防疫體系問題叢生，農業局、環保局接連出現重大疏失，最終導致兩位局長請辭下台。她強調，新任局長上任後必須立即繃緊神經，目前還有太多問題懸而未決，其中廚餘處理策略更是刻不容緩。

她指出，環保局因應疫情不斷更改廚餘處理方式，現階段全面改採焚化處理，但文山焚化爐本身老舊，居民對空污及戴奧辛風險非常擔憂。雖然環境部要求各縣市每月檢驗戴奧辛，但仍無法完全消除疑慮。吳佩芸質疑，市府究竟打算「燒」到什麼時候？

對此，市長盧秀燕回應，目前全國禁止廚餘養豬，各縣市皆以焚化為主，且環境部要求每月檢驗、並會派員參與檢測。

但吳佩芸認為，市長並未正面回應「廚餘還要燒多久」的問題。她指出，短期應急措施可以理解，但若長期倚賴焚化，不僅加劇空污疑慮，更背離居民健康、資源循環與永續環境的政策方向。市府應明確提出短、中、長期的廚餘去化策略，讓市民看見具體藍圖，而非讓焚化成為唯一出路。

此外，她也舉例，桃園設有可處理熟廚餘的生質能中心，臺南2019年起陸續建置兩座高速發酵廠，彰化則以黑水虻系統達到自然循環、有效減量。

吳佩芸強調，台中不應再落後，應儘速研擬可分階段落實的廚餘再利用系統，並結合「垃圾費隨袋徵收」政策，強化廚餘分類與再利用效率，讓廚餘成功分流、減少焚化量。唯有減少燃燒，才能降低空污、守護南屯居民的呼吸權，讓台中真正邁向永續城市。

