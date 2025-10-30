焚化廠歲修將完成！台中3座掩埋場11月3日全封

台中市議會30日舉行警消衛環質詢，台中市環保局長陳宏益回表示，隨著后里焚化廠11月2日歲修完成，將於11月3日封閉后衛生掩埋場，廚餘全數透過焚燒處理。（温予菱攝）

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟危機，台中市議員針對廚餘掩埋處理、焚化廠歲修、病毒外來感染來源等問題質詢。對此，台中市環保局長陳宏益回應，目前有8成廚餘進焚化爐燒毀，不過隨著后里焚化廠11月2日歲修完成，將於11月3日封閉後后里衛生掩埋場，廚餘全數透過焚燒處理。

台中市議會30日舉行警消衛環質詢，不分黨派拋問非洲豬瘟議題，其中國民黨市議員陳本添表示，今日開始有9處掩埋場封閉，不過市內仍有3處掩埋場仍有廚餘進場，包含后里掩埋場，質疑該掩埋場鄰近有石虎及山豬出沒，市府要如何管理；民進黨市議員陳淑華說，廚餘車運送廚餘竟未加蓋，將可能導致病毒擴散，要求改善。

廣告 廣告

陳宏益回應，后里為衛生掩埋場，基本都有圍籬，加上管理同仁未在附近見過山豬或石虎動物，所以將透過覆土處理，防範野生動物靠近，坑底也鋪設不透水布、每天鋪木屑隔絕，也說明首周作業熟悉、焚化廠準備好了，昨日已有8成廚餘陸續移至焚化廠處理，剩餘2成（掩埋）將盡快轉移至焚化廠焚化發電。

陳宏益解釋，焚化廠過去設計為混燒式機械爐床，當年垃圾未分類燃燒，直至推行廚餘分類分開燒，導致熱值慢慢變高，現在燃燒廚餘反而熱值有下降，預估處理量可以增加，也補充近日測試焚化廠，不管是味道、排放標準等沒有什麼變。

陳宏益說，台中市有3個焚化廠，現在正值輪流歲修，其中后里目前歲修，剩餘2個昨日處理將近190公噸的廚餘，平均每座都100公噸，還有1個焚化爐11月2日可以歲修完成，並保證11月3日一定將后里衛生掩埋場的廚餘處置方式暫停。

至於廚餘桶加蓋問題，陳宏益說，將依據《廢棄物清理法》處理，要求廚於業者管理改善，輔導車輛減速、廚餘不要狀態滿，防範噴濺問題，並補充昨日廚餘全部250公噸左右，進焚化廠190公噸，掩埋場部分已經把9處掩埋場封掉覆土消毒，剩3處。

更多中時新聞網報導

孫生否認性侵 感謝女友不離不棄

電競》如家人般同行 慶生許願進4強

黃小琥為看清楚觀眾 開了10次燈