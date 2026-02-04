焚化爐回饋金重分配 林茂盛挨轟

宜蘭縣五結鄉民上月在利澤焚化廠外拉起「不撥回饋金、垃圾不准進」布條抗議，認為回饋金不應該犧牲五結鄉民利益，也不排除圍廠抗議。（本報資料照片）

宜蘭縣利澤焚化廠位於五結鄉，因被視為嫌惡設施，縣府提撥回饋金分配給地方，但議會要求擴大回饋範圍，回饋金預算遭凍結，五結鄉民因沒了回饋金向縣府抗議，議員痛批代理縣長林茂盛溝通不足，引發各鄉鎮爭奪資源、政治風暴，雖然縣府環保局以前年回饋金剩餘款支應使衝突暫歇，但地方4日仍強調，不應該犧牲五結鄉民利益，不排除圍廠抗議。

利澤焚化廠回饋金為4300萬元，依據《宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例》的分配方式，五結鄉公所分配30％，焚化廠所在的成興村40％，與成興村相鄰的利澤村、季新村及蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5％。其他鄉鎮也想爭取回饋金，議員則要求自治條例未修正前凍結回饋金。

上月初五結鄉民高舉「不撥回饋金、垃圾不准進」布條在焚化廠外抗議，當時民進黨議員簡松樹指林茂盛在選舉年執意處理回饋金議題，各鄉鎮議員為選票都來爭取，導致五結鄉被犧牲。依據自治條例修正草案，回饋金的繳納從1公噸垃圾200元調高為300元，不過，回饋對象也增加冬山鄉等鄉鎮。

無黨籍五結鄉民代表會主席林證梧表示，目前回饋金先行核發1至4月份，而五結鄉既有的回饋金「一毛都不能少」，新增的部分也應依照原有比例分配給五結鄉民，才符合公平原則。

他指出，縣府目前編列回饋金4300萬元，即便環保局稱可提高至5000多萬元，但五結鄉有4萬多名鄉民，平均「1天1人連幾塊錢都不到」；「若無法依五結鄉方案分配回饋金，就是焚化爐遷走」，不排除發動圍廠抗爭，拒絕其他鄉鎮垃圾進入焚化廠。

林證梧強調，雖然目前討論以「5公里內」作為重新分配原則，但五結鄉20年來回饋金從未增加，若其他鄉鎮因爭取就能獲得回饋，五結鄉原有的回饋金更應同步調高才公平。他也喊話林茂盛須出面統籌協調，才能解決問題，但若縣府無法給出合理方案，過年後不排除採取圍廠行動。

環保局長許嘉琦回應，回饋金預算在議會審議期間確實有較多討論，並附帶決議須待自治條例完成後才能動支；目前仍持續與議會溝通，盼自治條例取得共識後送法規會與議會4月的臨時會審議，確保撥款順利。