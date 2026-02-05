焚化爐爭議延燒！許淑華點名賴清德：來南投別只輔選

南投縣長許淑華（中）強調不將垃圾問題留給下一任。（劉慧茹攝）

南投名間鄉爆發焚化爐陳抗，5日南投縣長許淑華出席商圈發展協會成立大會重申，縣民投票給她就是要處理問題，不會再把垃圾問題留給下一任。對於賴清德總統周六將親赴南投為温世政輔選，她也直言想聽賴清德對焚化爐的想法，反問中央簽訂美國關稅協議後，農業部將進口多少零關稅農產品？對南投有多少影響？應該說清楚、講明白。

對於農業部長陳駿季「絕不讓優良農地被輕易變更，未來會嚴格把關用地變更」的發言，許淑華不願針對陳駿季個人言論發表意見，她表示：「縣民投票給我就是希望我處理問題，我就任那天就講過，南投縣最重要的問題就是垃圾，我會努力克服所有困難，讓南投縣有自己處理垃圾的能力。」

許淑華強調不會再把垃圾問題留給下一任，「因為全國現在只有南投縣沒有焚化爐。」其他的問題，她表示將以客觀數據說話，包括環境部指導的最高標準，都可以公開檢視，希望公開討論公共議題。

對於賴清德親自赴南投為綠營南投縣長參選人温世政輔選，許淑華認為賴畢竟是民進黨黨主席，為候選人輔選無可厚非，「但下鄉除了政治活動，也想聽聽總統對地方建設焚化爐的想法」，例如如何提升、協助地方觀光產業，以及美國關稅問題。

許淑華指出，南投身為農業大縣，未來農業部將開放多少零關稅農產品，勢必對台灣及南投農業造成衝擊，「希望中央請農業部說清楚，讓農政單位、農會有充分時間討論因應，哪些項目需要做總量管制，保障台灣和南投農業是我們最關心的；至於政治問題，有他們的輔選行程，我們也會按自己的規畫腳步來走。」

