焚化爐選址爭議 賴總統接見南投鄉親陳情

（中央社記者吳哲豪南投7日電）南投縣府規劃在名間鄉設焚化爐引發爭議，總統賴清德今天中午抵達南投，利用空檔接見反焚化爐自救會成員。民進黨發言人吳崢說，賴總統指出名間鄉是茶葉重鎮，值得好好保護。

身兼民進黨主席的總統賴清德，中午先到南投福順宮參拜，並推薦民主進步黨提名的南投縣長參選人温世政，參拜行程結束後在福順宮用餐。期間賴總統接見名間鄉反焚化爐自救會成員，除了收下陳情信，也聽取地方民眾意見。吳崢指出，賴總統在福順宮時注意到場外有鄉親陳情，主動邀請成員入場，展現傾聽地方聲音的態度。

廣告 廣告

吳崢說，賴總統強調，名間鄉茶業產值占全台茶葉產值約35%，不只是產業，更是台灣重要的茶文化瑰寶，值得被好好保護。

南投縣府則回應，垃圾焚化爐不應淪為政治議題，盼能回歸科學理性討論。（編輯：黃世雅）1150207