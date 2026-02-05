焚化爐選址茶鄉⋯茶農憂背污名 縣府：台大檢驗無影響
南投名間是手搖飲茶葉的重鎮，供應全台約七成至八成的原料茶。環團質疑，焚化爐蓋在茶園旁，名間茶將與空污聯結，影響名間的茶葉產業鏈，恐衝擊數十億至上百億產值。茶農、茶商「剉咧等」，就怕蒙上「垃圾茶」污名，遭其他競爭茶區取代。
南投縣府強調，比對全台蓋在農業區旁的七座焚化爐，影響微乎其微，尤其木柵焚化爐在茶園周邊，多年來作物未受影響；為了化解茶鄉農民疑慮，縣府另請台大專家以焚化爐排放氣體進行薰氣試驗，對名間主要生產的四季春、金萱茶等無影響。
家中四代在名間種茶的手搖飲品牌「TEA TOP第一味」董事長楊國珍說，每年有十萬台斤的茶來自名間，茶產業是當地最重要的經濟命脈，手搖飲每年產值2300億元，許多手搖飲的茶葉，都產自名間，價格不貴，但有台灣茶香，不是越南茶可以取代的，不解為何縣府在此設置焚化爐？
知名奶茶業者「三點一刻」董事長朱俊宏說，他在名間鄉有契作茶園，如果設焚化爐，空氣會帶有粉塵，易造成空污，對茶的生長會造成影響，不希望種茶事業增加風險。
南投縣環保局指出，一階環評時，以國內26座營運中的焚化廠為例，其中苗栗縣竹南廠、台中市后里廠、彰化縣溪州廠、嘉義縣鹿草廠、台南市城西廠、屏東縣崁頂廠、台東市廠等七廠，均設於農業區，周圍緊鄰稻田或其他農作物、溫室花圃或水產養殖魚塭等農漁業區域，對周遭的影響，均為極輕微或不顯著等。
另外，台北市木柵山區也產茶，其茶產業早於木柵焚化廠營運，但當地茶葉至今參加比賽仍屢獲地方及全國性獎項，顯示焚化爐對茶園影響有限。
外界關切焚化爐恐污染周邊空氣與地下水，環保局表示，廠內廢水將在廠內自設的廢水處理設施，處理至符合再生水質標準後，全數在廠內回收再利用，不會排放廠外或污染地下水；煙囪高度設計提高到120公尺，確保煙道氣體排放達到最佳擴散效果。
縣府另委託台灣大學植病系教授孫岩章團隊，以名間主要栽種的金萱茶、四季春、稻苗為試驗作物，透過植物感受性較強的焚化廠主要排放氣體二氧化硫、氯化氫，為試驗氣體，進行短時間突發性與長時間累積性試驗，薰氣實驗結果顯示，對作物外觀與生長均無影響，茶葉品質上，口感與氣味也無顯著差異。
更多udn報導
身價8億人瑞閃婚…看護等人超可惡？律師：翻案門檻極高
櫻花妹1疏忽愛車被「大雪壓毀」 車頂凹出V字慘況曝
連喝3天也不膩！她來台嚐「神級手搖」讚南韓喝不到
白鹿「胸前挖空」直接封神！紅裙開衩氣場全開
其他人也在看
苦等焚化爐 南投縣府：30萬噸垃圾無處去 若卡關沒備案
南投縣是台灣本島唯一沒有自主垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外運處理，但各縣市焚化量能吃緊，代燒空間，逐年縮減，全縣垃圾堆積量已近30萬噸，形成多座發臭的垃圾山。若焚化爐卡關，縣府坦言，那就請中央協調垃圾去化或覓地處理。
名間焚化爐爭議白委籲撤回國有地撥用 許淑華：努力克服所有困難
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導 南投縣名間鄉欲興建焚化爐的爭議不斷，民眾黨立委陳昭姿今（5）日表示，名間焚化爐預定地是行政院核定，財政部國有財產署將特定農業區農地撥給南投縣政府，如今農業部稱會嚴格把關，質疑行政院、農業部是否在玩兩面手法，呼籲應撤回國有地撥用。南投縣長許淑華則強調，不會再把垃圾問題留給下一任，將以客觀數據說話，包括環境部指導的最高標...
名間鄉垃圾焚化爐爭議、事關台灣80%手搖飲茶葉品質 民進黨三問許淑華
南投縣政府打算在手搖茶重鎮名間鄉蓋垃圾焚化爐，引發地方反彈，農業部長陳駿季3日明確表態，強調「守護優良農地」是農業部的堅定立場，未來若收到南投縣府變更申請，將以最嚴格標準審查。由於事關台灣80%手搖飲的茶葉品質，民進黨今（4）天則是三問南投縣長許淑華！
環境部：尊重地方自治 但垃圾自主處理「確有必要」
南投名間特定農業區設置焚化爐引發爭議，農業部長陳駿季揚言會對農地變更做最好的把關，南投縣政府則表示若焚化爐卡關，請中央覓...
南投蓋焚化爐 許淑華籲賴總統表態
南投縣政府計畫在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐，引起居民反對。民眾黨立委陳昭姿5日與環團舉行記者會指出，名間焚化爐預定地屬特定農業區，撥用則是行政院核定，質疑行政院跟農業部在玩兩面手法，呼籲政府要撤回國有地撥用。
史上最大規模民告官…2千退休警消 提告賴政府
立法院去年三讀通過警察人員人事條例修正案，內政部遲未編列預算執行，民眾黨號召退休警、消人員提團體行政訴訟，逾二千人交件，...
茶飲危機！南投名間擬建「焚化爐」 6手搖店+1奶茶商表態了
南投縣政府計畫將在名間鄉設置焚化爐，當地民眾也紛紛表達反對意見，甚至有民眾用下跪抗議來表達訴求。對此，使用大量民間鄉茶葉的手搖飲店，也紛紛跳出來反對。「TEA TOP 第一味」董事長楊國珍以及奶茶業者「3點1刻」董事長朱俊宏近日表態，另外五家也已在去年表達反對立場。
中國動漫展禁《名偵探柯南》入場，陸網酸爆：那漫威、火影要不要一起封？
日本國民級動漫《名偵探柯南》最近與《我的英雄學院》展開慶祝聯動，而《我的英雄學院》因為被中國指控影射歷史問題，被當地視為「劣跡作品」，連帶《名偵探柯南》遭到抵制。最近更有中國動漫展宣布，要禁止《名偵探柯南》所有內容包含 Cosplay 入場，卻遭到當地網友嘲諷：「一堆作品都和《我的英雄學院》合作過，乾脆禁一禁」
被蠻橫杯葛施政的賴政府應避免再重蹈土石方之亂
賴政府上台，立法院朝小野大，偏偏民眾黨立院議事的主導者是仇恨民進黨到完全背棄自己來時路的黃國昌，賴政府又無法提出有效的溝通策略（也著實很難），導致這1年多來，台灣社會飽受被藍白蠻橫杯葛施政之苦。
觀察站／焚化爐爭議：中央各吹一把號 地方概括承受？
南投縣垃圾問題是多年沉痾，縣長許淑華在首屆任期、又逢選舉年推動興建焚化爐，在政治上幾乎是「自殺行為」，不過作為全台唯一沒...
賴總統、温世政南投首同框 2/7宮廟參香祈福
民進黨南投縣長參選人牙醫温世政，2月7日將在賴清德總統陪同下，到南投市福順宮、草屯鎮慶安宮參香祈福，之後還會到埔里鎮陳綢阿嬤基金會，參與更名揭牌，這也是賴總統與温世政首度在南投縣同框出席活動，盼讓南投各地鄉親認識在地好人才。民進黨南投縣黨部表示，7日星期六上午10點50分，總統與温世政將到南投市軍功
名間焚化爐爭議 陳昭姿籲撤回國有地撥用
（中央社記者王承中、蕭博陽台北5日電）民眾黨立委陳昭姿今天說，名間焚化爐預定地是行政院核定，財政部國有財產署將特定農業區農地撥給南投縣政府，如今農業部稱會嚴格把關，行政院、農業部是否在玩兩面手法，她呼籲撤回國有地撥用。
加密幣圈遭清洗 比特幣曾低至6.23萬美元
[NOWnews今日新聞]全球加密幣圈持續震盪，比特幣於美國時間週四一度跌至6.23萬美元，為2024年11月以來最低，後又略微回升至6.4萬美元左右的水平。部分分析認為，7萬美元是需要關注的關鍵價位...
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
陳宗彥傳聚餐後腦溢血 醫警告：酗酒會風險大增
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥，傳出與友人聚餐後腦溢血送急診的消息，馬偕醫院證實正全力照護病人，但相關病情、隱私則不對外說明；胸腔科醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部的重大急症，典型症狀為頭痛、頭暈、言語不清，且飲酒過量會增加腦溢血發作的機率，提醒民眾切勿貪杯。
鋒燦民調／新竹縣長選情大逆轉 陳見賢對比、互比皆超車徐欣瑩
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導近日新竹縣長選戰「藍營內風暴」愈演愈烈，有意參選的立法委員徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢間的「賢瑩之爭」浮上檯面。《鋒燦...
王世堅欽點接班人出列！賴俊翰拚中山大同初選：這是責任的開始
各政黨陸續展開初選作業，民進黨台北市黨部於昨天（4日）開放市議員領表登記參選，其中最引人注目的，莫過於立委王世堅親自陪同「堅系子弟兵」賴俊翰完成登記手續，被視為王世堅接
焚化爐爭議延燒！許淑華點名賴清德：來南投別只輔選
南投名間鄉爆發焚化爐陳抗，5日南投縣長許淑華出席商圈發展協會成立大會重申，縣民投票給她就是要處理問題，不會再把垃圾問題留給下一任。對於賴清德總統周六將親赴南投為温世政輔選，她也直言想聽賴清德對焚化爐的想法，反問中央簽訂美國關稅協議後，農業部將進口多少零關稅農產品？對南投有多少影響？應該說清楚、講明白。
5年新低！1月CPI年增0.69％ 民生物資漲幅近2年新高
主計總處今公布1月消費者物價指數（CPI）年增率0.69%、創5年新低，已連續9個月低於2%，主因去年1月適逢春節基期較高；但17項重要民生物資平均年增3.12%、為近2年最大漲幅，主要是雞蛋因基期低而上漲18.31%、為33個月最大漲幅。主計總處表示，2月因適逢農曆春節，預料CPI漲幅約2%明顯高
蔣萬安打臉鄭麗文「我們是中國人」？ 國民黨：「中國」就是中華民國
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文接受經濟學人專訪期間，主張「如果回歸中華民國憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」台北市長蔣萬安今（4日）對此回應，「我都強調，我是台灣人，中華民國國民。」國民黨文傳會主委吳宗憲則表示，蔣萬安和鄭麗文的論述毫無矛盾，所謂的「中國」在中國國民黨一直以來的論述就是「中華民國」。 對於兩岸論述與身分認同議題。鄭麗文在專訪表示，相關討論長期被高度政治化，反而加深社會對立，「我認為它不應該被高度的政治化」，台灣與中國的關係不應被簡化為對立選項，台灣跟中國的概念不應該是對立，而應該是包容的。 鄭麗文更主張，對多數人民而言，相關認同更多來自文化與歷史層次，「事實上對我們來講，它絕大部分的含義是文化的，是歷史的，是血緣的，它只有極少極少的比例是在講現代國家的認同。」，若回到憲政層次來看，「如果回歸中華民國憲法的規定，那我們其實根據憲法的規定，我們也是所謂的中國人。」 對於蔣萬安公開強調，「我都強調，我是台灣人，中華民國國民，謝謝。」 媒體詢問，是否認為蔣萬安的說法在打臉鄭麗文。吳宗憲回應：「不會啊，我也說我是宜蘭人啊！這有什麼問題啊？」 吳宗憲表示，從1912年中