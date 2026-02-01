焚燒21小時才撲滅！ 韓工廠惡火「尋獲1具遺體」

南韓忠清北道陰城郡一間生產濕紙巾和尿布的生活用品工廠，30日下午發生重大火警。（示意圖／Pexels）





南韓忠清北道陰城郡一間生產濕紙巾和尿布的生活用品工廠，30日下午發生重大火警，大火一路悶燒將近21個小時，直到昨（31日）中午才完全撲滅。現場目前發現一具遺體，身分還在確認當中，另外還有一名外籍勞工下落不明。

工廠建築被火舌吞噬，滾滾濃煙向上竄升。目擊者：「黑煙非常濃密，不斷冒出來，我也看到有些人，因為太害怕，忍不住哭了起來。」

建築物多處變形，外牆被高溫燒融，現場殘破不堪。30日下午約3點，南韓忠清北道陰城郡一間生活用品製造工廠發生嚴重火警。

記者：「火勢燒毀工廠，五棟建築中的三棟，火星還蔓延到附近山林，焚燒面積達一千平方公尺。」

大火延燒將近21個小時，整座工廠幾乎付之一炬。而事發當時有8名員工成功逃出，但一名20多歲尼泊爾籍，以及50多歲哈薩克籍員工受困失蹤。新聞主播：「歷經21個小時，一名外籍勞工死亡，另一人仍下落不明。」

目前在火場內已經發現一具焦屍，身分仍待進一步鑑定，相關單位也針對廠方展開調查，釐清確切起火原因，以及是否涉及違規情事。

