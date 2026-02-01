焚身畫面曝！抓綠鬣蜥…誤觸「1.2萬伏特高壓電」22歲男秒墜地燒破肉體

記者簡榮良／高雄報導

瞬間畫面曝光！高雄市林園區石化一路、台塑林園廠旁昨日（1/31）下午16時許，一名22歲周姓男子使用長桿套索要抓綠鬣蜥，不慎誤觸高達1萬1800伏特高壓電纜，強勁電流竄身，肉體瞬間起火燃燒、冒出巨大黑煙，周男下秒癱軟從高處墜落地面，同行友人嚇壞試圖滅火，但火勢蔓延雜草越燒越旺，趕緊報警搬救兵。所幸周男命大，意識清楚，緊急送醫治療中。台電則說明，釀禍原因是民眾抓捕綠鬣蜥誤觸導線，造成礙子損壞，影響特高壓用戶4戶，停電最久314分鐘。

廣告 廣告

強勁電流竄身，肉體瞬間起火燃燒、冒出巨大黑煙，周男下秒癱軟從高處墜落地面。（圖／民眾提供）

監視器畫面拍下，出事前周男似乎和地面友人討論如何捕捉綠鬣蜥，周男相當拚命，除了站上超過一個成年人身高的管線外，還伸長好幾公尺長套索，一心想著獵物；未料，下一秒套索意外觸碰上方高達1萬1800伏特的高壓電線，短短一秒，周男觸電全身起火，伴隨巨大黑煙，下秒癱軟從高處墜落，友人嚇壞連忙拍打試圖撲滅火勢，無奈火勢延燒至地面雜草，越燒越旺，周男痛得在地上打滾、掙扎，遠處的高壓電纜被觸發，炸出藍色火光，亮度蓋過2人倉促、求救身影。

周男上一秒還跟友人討論如何捕捉綠鬣蜥，下一秒整個人著火燃燒。（圖／民眾提供）

周男上一秒還跟友人討論如何捕捉綠鬣蜥，下一秒整個人著火燃燒。（圖／民眾提供）

所幸消防局獲報趕抵撲滅，周男左側肢體2度燒燙傷，但意識清楚，緊急將他送往高雄長庚醫院救治，詳細事發原因由警消調查釐清。



台電則說明，這起人為意外是民眾抓捕綠鬣蜥誤觸導線，造成礙子損壞，影響特高壓用戶4戶，包括：3戶特高用戶停電(台石、聯林、聯成)，總計停291分鐘；1戶特高用戶停電(科思創)：總計停314分鐘。

高雄市綠鬣蜥問題嚴重，主要分布於鳥松、仁武、鳳山、大寮、大樹及林園等鄰近高屏溪與水域區域。綠鬣蜥常棲息於愛河、鳳山溪沿岸與公園，甚至在澄清湖有超過 1.7 公尺的巨型個體被目擊。因繁殖力強且嚴重影響農作物與生態，高雄市府已加強捕捉，2025年已移除逾5萬隻。

周男左側肢體2度燒燙傷，但意識清楚，緊急將他送往高雄長庚醫院救治。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

陳菊病倒12個月…請辭獲准繳回468萬！陳其邁「比1姿勢」回應了

震撼彈！議員初選…廝殺7搶4「他」突襲宣布退選 原因全說了

35年火雞肉飯名店…遭爆月休4天「沒勞健保、給奴隸薪」！業者出面喊冤

吵死了！廚師「剁房客肉」36刀…相驗屍斷頸、胸 裁定羈押

