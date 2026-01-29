「無主菜」4菜便當賣115元掀議 清粥小菜店：有標價

台中市 / 綜合報導

在台中市，有間清粥小菜店，24小時營業滿足各時段客人需求，最近卻掀起消費爭議。有網友表示昨(28)日去買了一個便當，裡面有4道菜及白飯，沒有夾主食，卻要價115元，懷疑老闆是不是算錯錢，但對方卻回覆量很多，所以還是收115元。對此業者雖不願受訪，但透露菜色都有標價，並非漫天開價。

菜檯上有香腸，金黃酥脆的煎魚，還有滷肉香氣四溢，菜色琳瑯滿目吸引饕客上門，這間清粥小菜店位在台中市東區，24小時營業，滿足各時段客人祭飽五臟廟，但28日遭民眾發出圖文指控，民眾還原事發過程，表示自己買了一個便當裝4樣菜，但價格卻讓人懷疑，是不是算錯錢，仔細一看，便當內除了有杏鮑菇，還有青椒甜豆，以及小魚花生跟白飯，民眾強調自己沒有加購任何主食，卻要價115元，不滿表示，詢問店家是不是算錯了，但對方卻回覆，菜色量很多所以收115元，他也質疑量很多嗎。

廣告 廣告

民眾說：「這樣要115元，太貴了。」民眾說：「超過100元我就不能接受了，因為沒有魚.肉。」清粥小菜價格掀爭議，還有網友直問是不是魚夾太多隻了，甚至懷疑店家把小魚乾當海鮮，對此店家雖不受訪，但強調菜色都有標價，而現場觀察，不算白飯，牌子上標價三杯杏鮑菇25元，青椒20元甜豆30元，以及小魚花生25元，四樣菜總價100元。

當事業者說：「這個東西115元，以我們的計價標準來說，我跟我們的櫃台說，他計價得很精準，可是他有失掉一個評估，這個東西事實上他沒有主菜，你算他115元他會覺得很單薄啦，我就說，他就沒有主菜，你為什麼不幫他打個折呢。」定價貴不貴量多不多，每個人標準不同，下手夾菜前，多看一眼多算一遍，也能避免掀起消費爭議。

原始連結







更多華視新聞報導

台南「雙主菜」便當賣210元！ 店家：都有明碼標價

銅板美食！ 特色「蛋餅飯」份量足 爆量豆乳豬便當僅95元

日本文化大不同！居酒屋小菜非招待 爭議層出不窮

