無乳糖鮮乳「不加糖卻更甜」？營養師揭真正原因 很多人都誤會了

你有喝牛奶的習慣嗎？臺灣有9成以上的人鈣質攝取不足，鈣質若長期攝取不 足，兒童或青少年易導致骨骼成長不良，而成人、長者易發生骨質疏鬆症。骨密度會在30歲左右 達到高峰，之後骨骼中的骨質會開始緩慢下降，流失的速度會超過新合成的速度，所以攝取足夠的 鈣質存「骨本」，真的很重要！

乳糖不耐症 導致乳製品攝取不足

陳怡婷 Cynthia 營養師提及，不管在營養諮詢門診或是團體衛教的時候，發現很多人沒有喝乳製品的習慣，國民營養調查也顯示有9成民眾乳製品攝取不足！而有一個很大的原因是，很多人喝乳製品會有拉肚子的情形，有乳糖不耐症的現象（有些不是）。

陳怡婷 Cynthia 營養師說明，腸道內有乳糖酶會將乳糖變成單醣，最後被消化吸收，若沒有足夠的乳糖酶，導致無法正常分解乳 糖，而未經分解的乳糖在腸道中代謝後，會有腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

無乳糖鮮乳為什麼比一般鮮乳甜？

因此，無乳糖鮮乳產品相繼而出。對此，不少人會詢問：「為什麼無乳糖鮮乳喝起來比一般鮮乳還要甜一些？是不是有加糖、代糖、香料？」陳怡婷解釋，其實是用「去乳糖的技術」，把乳糖分解成葡萄糖跟半乳糖 ，葡萄糖跟半乳糖的甜度高一些，所以喝起來比較甜！他也提醒，甜度不等於醣量。甜度是指個人口感甜不 甜，醣量是指這個食物總醣分的量，所以無乳糖鮮乳跟一般鮮乳的醣量是差不多！

