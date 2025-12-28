（無事不談）你真關心地震？

宜蘭外海廿七日深夜發生規模七．○地震，驚嚇了全臺灣民眾，當從驚嚇中撫平自我，是否有人想過，地震震央的深淺到底是指幾公里？離家最近的斷層帶在那條河口或街口？問問自己，是擔心地震、逃避與慶幸？還是真關心地震？

以這次震央七十二點三公里，介於淺層地震和中層地震的交界處，七十二公里會被歸類為中層地震，但由於非常接近七十公里，其特性會比更深的地震更接近淺層，地震波到達地表時能量衰減越少，對地表造成的破壞力通常越大。

廣告 廣告

真正歷經地震，欲趨吉避凶，必然要清楚知道震源深淺、更關鍵地，了解斷層位置、評估風險、並採取預防措施，例如利用經濟部地質調查及礦業管理中心的活動斷層ＧＩＳ系統查詢住家是否位於斷層帶上，盡快學習防災知識，並注意仍在進行的重要斷層，是否地質資訊已納入國土規劃，提升防災能力。

關注重要斷層，例如新竹斷層經過國小到菁英大學數個學校，不僅人口密集，學生人數眾多，如何逃防災？平時應要訓練。

政府防災與國土規劃或許不完美，但一定要精進，依據斷層研究數據修正國土開發計畫，例如限制在活動斷層上蓋房，其實刻不容緩。 至於個人防災準備，了解自身居住環境風險，準備防災包，制定自家防災計畫，是個人趨吉避凶的重要環節。

地震了！地府抽兵，天堂如何掛號？除了行善，絕不止是「避開」斷層，更是透過科學了解「它在哪裡」、「它多活躍」，並配合政府政策與個人行動，將風險降至最低。