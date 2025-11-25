（無事不談）全民悍衛國防共識漸凝…

美國孤立主義盛行，川普二點零更強力要求民主盟國提升軍備費用，減少對美依賴，中共對台灣侵併威脅無日稍減，我國政府近年來強化軍武，努力落實全民國防，影響已逐漸深入社會各界，民心看似也有相當因應，台灣民意基金會十一月份民調，國人對二○二六年九千億多國防預算，有近五成的贊成，約四成不贊成，這顯示全民悍衛國防的共識正逐漸凝聚…

台灣各層面發展與國際緊密同步，特別是我國依美而存，美國政府的意向好壞，我國民眾感受即時，反應的表現更不會緩慢，川普二點零的掌權，不可諱言，與他第一任時有明顯的不同，但商人性格的川普言行時好時壞本就如此，但好的方向，壞的出處，感覺比之前更難掌握，不過，台灣長年逆來順受也蠻習慣了，早練出在最不利狀況尋求最有利生機的各種本領，滿足川普對利益的要求，對現在的台灣並不困難。

政治有各種意識型態在爭執，但對台灣人民來說，生活安心穩定、經濟繁榮發展，國內外各方都別出大亂子，會出現新台幣九千四百九十五億這樣超高國防預算數字，在過去恐怕會遭到極大的反彈，甚至出現街頭示威陳抗都有可能，但這次民眾看的很清楚，並不是執政黨單方面要提升，而是在美國川普政策要求下不得不的作為。

逾四成九可說是近五成的民意贊成我國明年的超高國防預算，但不贊成的也有四成，實言之不能算低，但贊成者比不贊成者高出百分之九點七，將近一成，所以，民意傾向是多數很明確的正面看待超高國防預算，這樣的結果不僅是對政府編列此預算的信賴，可能更是對美國川普政府民意因應。

國際局勢詭譎多變，中國戰狼以「一中號令」在世界到處嗆言引戰，一直沒放鬆打壓台灣，我國人民必須齊心因應，共同努力維護當前的美好生活方式與環境，台灣國防全民一起悍衛…