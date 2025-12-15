（無事不談）別廢話 快倒閣！

「財劃法」修法，行政院長卓榮泰拍板不副署，預料將給台灣政壇和社會，帶來新一波直逼大罷免層級的動盪。但不僅財劃法，後續還有年改等遭執政黨體系認定窒礙難行且動搖國本的諸多法案；綠營若未在憲政體制下終極反制，後續將沒完沒了，「不副署」就是執政黨已昭告天下「開戰」了，藍白就快倒閣，解散國會，立法院打掉重來吧！

民團發動歷史性大罷免功敗垂成，民進黨一度在自家庭院找戰犯，還有認為鷹派錯估形勢的謬誤；如今大罷免後，藍白在修法上不但沒將台灣大未來放在第一優先，且修法變本加厲要掏空國庫、架空行政權…甚至還遭綠營和部分民團直批連結中國是為虎作倀。現在看到執政困境，民進黨過去唱衰大罷免的人，現在是否後悔當初在大罷免對戰時，應該挺身而出，將自己地方人脈和基層實力貢獻在大罷免上，改變國會生態讓賴清德政府好做事？

當然，往事已矣！面對府院決議不副署前，黨內鴿派也曾經有主張應該副署，然後不執行、等釋憲，雖然結論和不副署一樣都是在憲政秩序下的「不甩你」；但畢竟面對藍白聯手要將在野掌控的立法院成為「太上立法院」，積極性的不副署行為，更能將執政黨不讓藍白掐住咽喉的態度，讓國人、特別是本土陣營不至於信心崩盤。

藍白後續更爭議法案不勝枚舉，預料府院也會採取相同的反制。藍白痛斥賴政府獨裁、無法無天，正如綠營狂轟藍白毀憲亂政、唱和中國一樣，全都狗吠火車。唯一正解就是藍白倒閣吧！讓國會解散重選，產生新國會，願賭服輸解僵局。