（無事不談）厭美漸蔓 影響台灣

美國川普二點零上任後，雷厲風行各項政策、措施，不僅憾動美國國內，更大幅度影響全球政治、經貿、戰略等多面情勢，更強化以美國利益甚至川普私人商業發展，雖看似敵我不分但實在仍條理分明的操作，說詞作為反覆進行，國際原有的疑美已漸演變成厭美，這樣的思潮也早早擴染到台灣…

我國民主多元自由，與全球無時差同步甚至領先發展，二戰後美國儼然如世界警察地位存在，在其他霸權國家受壓制之餘，在國際散布疑美論情況早就存在，而美國作為民主大國，政策常受民意牽動出現變化，現在又是大老闆性格的川普掌政下，專斷作為更勝其首任時表現，從中東、烏俄、中國等問題，到各區域爭端，美國作為影響具鉅，川普處理更助長疑美變厭美的蔓延。

美國學者葛來儀八月間提出警訊，「疑美論」正逐漸在台灣深化，若放任擴散，恐損及美國利益及印太盟友對美國的信任，也讓中國趁隙說服台灣民眾，「統一或許是最佳或唯一選項」。疑美確實各方長期關注議題，但較少人觀察到厭美潮問題已相當嚴重不容忽視。

台灣早浸淫在疑美論充斥環境，但厭美思潮已逐步擴大影響中，長期主張親美的民進黨執政一再受挫，有相當部分與台灣民眾對美印象負面化有關，加上賴政府與川普關係處理引發不少質疑，助長「不拒中」想法發展，「不拒中」同樣也是國際間正發展起的厭美因應潮產生。

疑美到厭美都非單方產生，是在國際互動中滋長，霸權國家更以各種傳播認知戰擴散，而美國利益政策從過去的民主共好，到現在的孤立主義強化獨善美國，「日頭赤炎炎隨人顧生命」的台灣諺語，成了全球寫照，川普政府不能不注意這樣的發展，因為最終會損及美國利益，而我國依美而存不能改變，因為變了將危及生存，台美必須共存共榮，齊心化解疑美厭美問題…