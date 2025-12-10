（無事不談）只禁一年的小紅書…

中國社群平台小紅書涉逾千件詐欺案，遭我國內政部發布命令封鎖一年，引發各界討論，藍白政客的反綠立場，明著暗著都在為小紅書說話，而政府與綠營也只在強調是為反詐，特別是小紅書無視我國打詐法規，早在先前就進行連絡與相關程序，就抖音也都有所回應，弄了好幾個月才終於對小紅書動手…

不可誨言，我國不少青少年、小朋友是小紅書愛用者，自以為不碰政治的心態，卻自然而然追隨著中國風潮流行，影響即深且廣，近年來對中國製ＡＰＰ不設防下，不只小紅書，還有微博、抖音、微信及百度雲盤等五款，在今年七月初國安局公布報告，顯示均有「過度蒐集個資」與「權限濫用」等資安問題，小紅書十五項檢測指標全違規，但愛用者仍趨之若鶩。

詐騙在全球各國都很猖獗，中國更是相當嚴重，有關小紅書上詐騙的報導在中國媒體上屢見不鮮，還稱小紅書是「騙子集散地」，中國官方也多次查處，我國政府相關單位透過兩岸管道與小紅書連絡提出要求，但遭已讀不回（恐怕是不讀不回），不思改進又不尊重我國法律，在打詐的風頭上，禁掉小紅書理所當然，但也僅是啟動DNS RPZ相關技術屏蔽措施，台灣上網自由方式多元，要閃要繞要翻都容易，恐怕難禁的夠完全。

小紅書也不過禁個一年，紅統勢力就叫囂，足見其影響力，難怪今年五月就有中國學者狂言，隨網路興起，小紅書等中國短影音平台受台灣年輕人喜歡，台灣年輕人越來越受中國影響，「統一台灣後，治理台灣會比治理香港還容易」。人家都明目張膽講了，我國政府還是不敢用國安理由禁絕中國ＡＰＰ，只能說堅定民主自由的精神，要相信人民的智慧，卻眼看著紅統正團結著藍白合操弄著台灣政局。

直屬中國的小紅書會對我政府回應嗎？若不回就是無視台灣，若回恐是別有用心，只禁一年就夠了嗎…