（無事不談）台灣啟動新核電發展勢難避免…

核三重啟公投雖沒通過門檻，但投票者多數贊成，還是對執政的民進黨造成一定壓力，台電啟動舊核電機組自我安全檢查，相關行動頗為積極，而中研院長廖俊智十月下旬在美國針對核電議題提到，核廢減量小型反應爐ＳＭＲ或可提高接受度。電不是現在夠用就好，我國發展ＡＩ、晶片等高科技需大量電力的產業，啟動新核電以滿足相關需求恐勢難避免…

反對核電的關鍵在廢核處理問題，過程的困難與高成本，及稍有不慎就易有幅射污染的可能，都讓這種少碳排的發電一點都不便宜，然時代演進，各種新型核能研究發展日新月異，核廢減量小型反應爐ＳＭＲ，能源效率更提高，不時有新進度傳出，世界各國陸續提出新核能政策規劃，台灣對相關訊息都極快的擴散與影響著。

賴總統會依重擁核的童子賢，一切盡在不言中，核三重啟公投後，賴政府對核電廠檢查要求可說是動作快速，台電十月下旬向立法院說明，已完成各核電廠現況評估報告，陳報經濟部審理中，在環團要求核能安全為優先下，台電前高級幹部提出台電有辦法做好延役的說法。

先進晶片、ＡＩ高科技都是我國護國神山產業的未來，都是大量耗能，對電力需求勢將倍增，現在台灣配電不均，一隻小動物就能造成區域性停電的情況，再再令人憂心，在綠電仍難以補缺，且不時傳弊端，在一切都為國家前景著想下，對於新時代核能政策，執政當局勢必要有所思考。

重啟舊核電廠並不足以因應未來發展，而是延長一直未能有效解決的核廢料問題，不論擁核、反核，都應面對能源科技在新時代的新發展，不能在舊有問題上打轉，更不該在沒解決舊問題下不斷增加舊問題，放下舊核電，思起新核能，ＳＭＲ至今未完全商業化，台美應在此多方合作，共同發展共創新時代核能政策，對其他各種低碳排的能源也應更積極建立…