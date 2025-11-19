（無事不談）大罷免與獨派略隱

十一月十二日台灣民意基金會董事長游盈隆公布十月份獨統民調，雖期盼台獨持續佔較多數，但較上次去年十二月所調查的少了百分之七點五，換算近一百五十萬原獨派支持者轉為不表態，游盈隆所提三點分析中，直接點出大罷免大失敗之故，或許有人未必認同，但值得討論思考大罷免與挺獨、民進黨的相互關係…

今年大罷免潮起狂風，各地民團、青年群起，反共抗中護台灣聲勢高漲，主導並非民進黨而是民間傾綠力量，且以反共主張號召中華民國現狀派，以本就較多數的挺獨派加上維持現狀派，形成穩定過半力量，這是民進黨多年來一直努力在進行融合，大罷免想要作一次實現。

但政治操作並非一加一就會等於二，常有一不是一，二變成零，大罷免的挫敗，反映著獨派與現狀派融合不易，反而是相互抵消，高舉著威權時代的圖騰，獨裁者蔣介石肖像，叫喊著反共，說實在的，讓很多人倒盡胃口，然至今仍有綠營人士興沖沖想藉此以藍制藍，以中華民國制中華人民共和國，卻形成讓國共合體操作反綠契機。

民團主導的大罷免進行天真操作，加上民進黨高層不夠完整的草率維思，讓原本預期的結果沒能發生，反而促成紅藍白大團結，統派以為奮起時機到來，不過，從民調看來，統派與現狀派都沒啥增長。但民進黨必須正視並反省檢討大罷免的挫敗

獨派多理性自主，對台灣主體性，有著盡忠誠的向心，除極端獨派外，多數面對國家現狀也努力實務因應，妥協不代表因循苟且、不思突破，而為了台灣未來發展必要的忍辱負重，這股力量實非民進黨能隨意使喚的投票部隊，而是維持台灣永續存在的根本基礎，如此基礎略為歸隱，該檢討的是民進黨，特別是高層大咖們，如何改進想法與作法，已是當務之急，好好為這些基礎盡心力服務，別再只用基本票盤在思考…