（無事不談）媒體當更重視民生！

「無國界記者」（ＲＳＦ）於一九八五年在法國創立，二零二五年迎來成立四十週年，並在今年初持續舉辦全球巡迴活動。由於台灣新聞自由度居亞洲之冠，ＲＳＦ在二零一七年在台北設立亞洲辦事處，今年一月中也同步在中央社一樓舉辦攝影展。

但即便在這樣的攝影展中，我們也可瞥見大量政治與戰爭的影子，讓人不禁反思，守門人是否該放更多的心思在民生議題上？

仔細觀察所有媒體各類新聞比重，不難發現，多年來媒體商業化競爭，追求收視率，內容偏向衝突、戲劇性與名人八卦，忽略深層民生需求，幾乎是以商業為導向。其次，政治人物過度曝光，資源集中特定人物，排擠了如環保、教育、社福等公共議題的討論空間，資訊失衡與社會對立，窄化了公共討論範圍，造成輿論失衡，加劇社會對立。尤其資源分配不均，新聞人力與精力集中追逐流量，而非深入調查民生問題。

媒體應如何轉型與改進？難免要重新強調，強化「第四權」責任，媒體應扮演社會監督、促進資訊透明的角色。同時建立自律機制，建立新聞專業標準，確保報導的真實、平衡與多元。

以及回歸公共性，擴大報導視野，深入基層，貼近群眾，製作與人民生活息息相關的內容。 提供深度與多元報導，啟迪人性的省思與溫暖的一面。不只追逐流量，更要提供政策、社會脈動的深度分析，促進理性討論。

以民眾與獨立媒體為角色的公民參與，為世界多開一扇窗，鼓勵公民參與公共討論，監督媒體與政府，讓這樣的互動溫暖而有效。待明年此時想想今年，能豎起拇指稱讚媒體裡的各位守門人，這一年來對人類生活的促進，那才叫一個美滿。