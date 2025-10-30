（無事不談）川習落幕 台美警戒

萬眾矚目「川習會」落幕，台灣議題等相關內容未討論，國內可擺自信「台美互動，干中底事」；但也該憂慮下回「川習會」呢？台美關係如何轉動，都將嚴防中方藉機操作弱化台灣在美方、國際的關鍵份量，台美縱使「堅若磐石」也需警戒因應新局。

川習會登場前，川普先說「不確定是否談到台灣議題」、「習近平也許想問，但也沒什麼好問的，台灣就是台灣」！而國內屏息以待的川習會後，川普公開表示「會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論」。許多人對此鬆一口氣，畢竟川普會習近平，「美國再次偉大」基調上，川普對中方恢復採購美國黃豆和持續出口稀土的美國利益，絕對比台灣國家利益來得重要。

川習這次不談台灣議題，但川普會後也拋出「他將於四月前往中國、習之後會來這裡（美國）」。這次不談台灣，下回、下下回呢？更何況，台美中三邊滾動式關係，牽動國際秩序至鉅，川習縱使沒有面對面，更多美中檯面下交手才更該膽戰心驚。

而川習沒談台灣議題，對台灣暫時是好事，因為中國在國際霸權壓制台灣，更透過假訊息、ＡＩ、宗教及各類交流進行統戰，「入島、入心」比以往更趨嚴厲，甚至軍事恫嚇更加明目張膽。中國肖想吞下台灣，舉世皆知，川習這回不談台灣議題，川普是否念茲在茲美國經濟利益，「站高山看兩岸相踢」？

川習會落幕，台美關係未起任何變化嗎？國安團隊該適時安定民心。