（無事不談）從政者豈能怕選舉…

藍白立委狂修惡法，破壞國家憲政、政府財政，危及民眾權益，行政院祭出「不副署不公布」反制，行政立法兩權對撞，雖憲訟法修法遭判違憲，但朝野爭議仍存，政治僵局恐一時難解，立法院實應提出閣揆不信任案對付，藍白卻寧可被譏笑也不敢進行，眼前觀察，若真國會改選，綠藍白各方勝負難定，何以不動，有人笑稱怕選舉，但也恐是懶得拚選舉…

選舉是民主國家人民最主要行使的權力，民主國家從政者，特別是想成為首長級人物，都應要有勇於參選的意願與能力，減少選舉次數，避免選舉花費、嚴格說來是違反民主的精神，選舉是民主必要成本，應越多越好，以張顯更深化民主精神，有人稱民眾不喜歡選舉，但民眾討厭的應是政治是非不明、政壇紛亂、政客詭辯，選舉可以給人民進行裁判的機會，怎會不喜歡呢？

觀察政壇，政黨執政過後，有人作大官，有能力分配資源，享受大權在手快感，就想在任期裡盡情發揮，若一再選舉就得一再討好選民，直面接受民意裁判，且選舉勞師動眾，勞心勞力，是政治人物身心考驗過程還有大批必須花費，所以，真正不喜歡選舉的誰呢？

不論藍綠那邊都有人不愛選舉，也沒啥好笑誰笑，重點是，那邊有比較多的人肯一再接受人民考驗，為了服務公眾願意直面接受選舉來評判，讓民主精神能一次再一次的張顯，而不是選上就只想著享受完任期，等下次選舉再來討好選民。

民進黨政府勇於面對狂修惡法的藍白立委進行反制，無懼於解散國會重選的挑戰，手段雖引來爭議，且也顯出對朝小野大的政局改善無能為力，必須向人民求助，讓民意發揮民主精神來決定國家的前途方向，實言之，這政局現況對綠營政府並不十分有利，藍白不敢接招，難怪被譏怕選舉，在民主國家從政就是要拚選舉，接受選民的考驗，不然就別在政壇混…