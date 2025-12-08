（無事不談）政壇的孩子們

身為名人子女，無論財團、政壇或影藝圈，本就自帶與生俱來遭放大鏡如影隨形的鎂光燈。但這樣的壓力，無論是可搭直昇機順暢人生或極易墜入地獄，都違反子女們也是獨立個體的天賦人權；何時能回歸人人生而自由、平等，還有一大段距離要跨越。

無論是含著鈔票、股票或選票出生，在現今社會仍會遭到特殊對待。在財團家族，努力鞏固家族企業；在影藝圈，父母光環容易讓子女踏上星路時被看見。唯獨政壇子女，因為選票攻防，接班難易或成長過程，經常被競爭對手拿來操作，常常是非戰之罪。

如同近日多起立委小孩引發爭議，包括民眾黨主席黃國昌兒子遭質疑是否具有美國籍，力拼民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆八歲兒子被爆霸凌同學。黃國昌雖閃躲未正面回應，但若要在國家公職更上層樓，國家法令會讓其水落石出；賴瑞隆兒子跟所有寶貝一樣都是國家未來的希望，究責點是否該擺在父母處理得當與否？被控霸凌加害和受害者雙方，都需要社會用愛呵護成長，任何政治化思維，都會造成小孩二度或長遠傷害。

但最讓社會該嚴肅面對，則是遭中國發出全球紅色追緝令的民進黨立委沈伯洋，帶著五歲女兒散步，突遭一男用手機強光照射錄影並質問。這起事件是否為另種形式的跨境長臂威嚇？由於已波及到幼童，無論朝野都應譴責，因為誰都不希望自己子女會面臨相同的戕害。

政壇子女也是國家珍寶，需要不分朝野、黨派，共同守護。