（無事不談）朝野大破 總需大立

不管是老子的「大破大立」，或台灣勵志「打斷筋骨顛倒勇」，終極目的都在大車拼後的大立和更勇，絕非過程中的大破和斷筋骨。因此，面對一一四年將盡、一一五年初始，朝野都該謙卑自省，收拾政黨惡鬥的殘局，還給台灣一個政黨良性競爭的民主社會。

民團不忍藍白在立法院違法亂紀，發動大罷免運動卻功敗垂成，無法扭轉立法院朝小野大、橫遭藍白完全掌控的國會生態。但整個社會大動員的過程中，各方勢力都付出慘痛的代價，許多包括幽靈連署等官司，司法都還沒完沒了。

因此，歷史性大罷免落幕後，許多選民認為藍白應該會改變國會擴權等猖狂行徑，而當時國民黨內部確實有部分聲浪認為應該回歸民生議題、理性問政。只不過，反省聲音沒幾天，藍白隨即聯手大開反改革之戒，包括助理費除罪化、停砍年金..等，甚至在共軍進行環台軍演、實彈射擊之際，昨天又在程序委員會五度封殺一點二五兆元國防特別條例，連付委得以進行專業審查、要刪要減再來理性問政的機會都不給。

任何政黨執政，不管被標記偏統、偏獨或中間，在維持現狀絕對是台灣最大公約數的鐵律之下，執政黨提出的任何一筆預算都須經嚴厲監督，若自我放棄展現專業監督的功力，身為國會議員的價值何在？又怎對得起支持的選民？

老子《道德經》有言：「不破不立，大破大立；破而后立，曉喻新生」。面對明天起新的一一五年，朝野何不都進行自我內部省悟，用政黨良性競爭共建更強的國力。