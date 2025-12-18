（無事不談）朝野對衝 讓文明的來！

朝野目前陷入閣揆不副署或藍白提案彈劾，都是憲政最高層次的出招了，再高唯有民意打掉重來。無論不宜當政治攻防的憲政體制，或國會改選產生新民意，朝野都在「搏氣魄」而已，最後仍會一事無成回到原點。因此，朝野既然直接對衝，也要文明的來，莫挑動社會付出加劇對立的代價。

藍白聯手強推財劃法、停砍年金完成立法程序，後續還有「公費助理除罪化」等諸多爭議法案。府院黨決議行政院長卓榮泰不副署財劃法，藍白則在立法院委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰，民眾黨團加碼放話未來要在立法院會提出「彈劾總統賴清德」。顯然大罷免的社會能量大動員之後，朝野選擇採取利用憲政體制進行攻防，閣揆不副署、不執行，在野挾多數暴力完成立法，執政黨不動如山，藍白又耐綠何？

可真是辛苦立委諸公了！明知彈劾在目前國會生態沒有通過的可能，仍然要提出嚇唬人民。因為無論彈劾總統、移請監院彈劾閣揆，都有一個三分之二的門檻在，亦即現行一一三席立委中的本屆國會，要有七十六席立委同意，彈劾案才會成立；何況後續憲法法庭未達九名大法官同意門檻，目前只有八位，也無法審理啊！

因此，原本是朝野最制高點的彈劾等憲政手段不宜輕易出鞘，現在卻成為玩弄法制的工具。藍白不敢承擔倒閣後的國會改選，就是怕失去國會多數優勢；那怎能期待民意會支持「修惡」，在執行碰壁後的彈劾就會得到多數民意支持？唯一解套，就是朝野重新回到國會議場議事運作談判桌進行補破網的「修善」，才是最文明的民主軌道。