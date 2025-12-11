（無事不談）柯文哲涉貪案由全民公審？…

立法院今年六月修正法院組織法，通過法院審理公開播送，這由民眾黨團主導中國國民黨配合的修法，外界早有質疑是為柯文哲所涉京華城等貪污案量身定製，果不其然，柯案聲請言詞辯論及裁判宣示的錄音、錄影公開播送，北院上周二裁准，台灣法庭審理正式進入全民公審時代，柯近日提抗告要求即時公播，恐妄圖透過直播操弄，後續如何拭目以待…

柯涉貪案成為法院組織法修後首例准許公開播送的法庭審理案，讓本就受到注目的此案，將獲得各界更多的重視，法庭的言詞辯論及裁判宣示都將直接公開送放，不必經過媒體「再現」，每個人都能自己觀察設定看法，提告與被告各自說理，過程公開很難不公正公平，可避免成見偏頗影響，但真是如此嗎？

過去無法院審理公開播放，內容全都透過各類媒體「重現」，我國民主化後，傳播自由多元，但對司法案件由於資料來源有限，往往從檢方角度報導，但若被告背景有利，又有懂得媒體操作高人指點，輿論風向還是常能帶動大眾思維，對司法案件在媒體公審下，或能出現與法庭審理不盡相同認定，進而企圖以大眾影響審判。

在民眾黨主導修法下，法院審理能公開播放，不少質疑這是為民眾黨前主席柯文哲涉貪案，製造煽動大眾風向的契機，過去柯案沒播放，就傳出柯文哲在法庭上叫罵檢方，時有狂妄不可一世之舉，但總是經過媒體轉手，這對柯而言如隔靴搔癢，對其想要的目的多少落差，錄影與直播多少有差，以直接全程送放讓社會閱聽大眾接收，能達什麼效果，恐僅滿足柯對操弄大眾的心理想望。

對司法案件的社會公審一直存在，過去靠口耳相傳、傳媒「再現」形塑，現在直接法庭全播送，提告方、被告方都須思考營造有利自己的大眾風向，案件審查更透明也更增難度，有助公平正義嗎，只能靜待其變…