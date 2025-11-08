（無事不談）正視公民運動的本質

首波大罷免投票全數遭否決，國內外多有評論，八月二十三日續攤七位藍委罷免案投票還是一樣結果收場，但民主投票都是人民勝利，這次大罷免是由公民團體訴求保台護國發起的大型政治運動，成敗無關訴求，而是政黨對公民運動本質錯誤理解產生不當因應導致的結果。

過去十幾年台灣曾出現幾場足以憾動政權的大型政治性公民運動，民進黨陳水扁任總統後期的司法案件引發反貪腐紅軍衫集會，國民黨馬英九任總統時服貿協議導致大陽花學運，都是在突顯當時民意要求政府需解決的問題，執政者解決不了，結果就是換個政黨執政，藍綠都曾得到八年的完全執政。

古今中外的民主歷史，公民運動都在是顯彰政治、社會、民生等問題嚴重，要求當權者因應處理解決，多是對執政者較為不利的。

這次大罷免源自去年立法院藍白立委修法擴權時公民發起的青烏行動，中國國民黨立委在修法曾赴中訪問，而之後白藍白的修惡法、刪凍預算都多在進行前與中洽談，再再讓反共保台意識的公民團體感到憂心，但執政黨卻一直無力解決，最終凝聚出罷免藍委的行動。

民進黨從威權時代爭民主、參與社運一路拚到執政，對公民運動有著某種依賴性憧憬，彷彿有了民眾呼應就能解決一切，但真正能著手解決問題的擁有行政資源的執政者，面對親中勢力大幅推進，在立法院毫無協調轉圜之力，行政體系作為也難趕不上人民望治要求，對司法的不任信仍高漲，不只大罷免還有其他公民運動也在持續著。

公民運動本質是在督促執政者精進，而並非解決執政困境的靈藥，不可避免的激化藍白引發反綠群反撲，最終讓督促執政的社會意識匯流，再次驗證公民運動多是在野黨反敗為勝的契機，而非讓執政黨方便運作的利基，公民罷免沒有回頭路，最後結果是執政的民進黨必須完全承擔…