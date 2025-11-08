（無事不談）正視公民運動的本質
首波大罷免投票全數遭否決，國內外多有評論，八月二十三日續攤七位藍委罷免案投票還是一樣結果收場，但民主投票都是人民勝利，這次大罷免是由公民團體訴求保台護國發起的大型政治運動，成敗無關訴求，而是政黨對公民運動本質錯誤理解產生不當因應導致的結果。
過去十幾年台灣曾出現幾場足以憾動政權的大型政治性公民運動，民進黨陳水扁任總統後期的司法案件引發反貪腐紅軍衫集會，國民黨馬英九任總統時服貿協議導致大陽花學運，都是在突顯當時民意要求政府需解決的問題，執政者解決不了，結果就是換個政黨執政，藍綠都曾得到八年的完全執政。
古今中外的民主歷史，公民運動都在是顯彰政治、社會、民生等問題嚴重，要求當權者因應處理解決，多是對執政者較為不利的。
這次大罷免源自去年立法院藍白立委修法擴權時公民發起的青烏行動，中國國民黨立委在修法曾赴中訪問，而之後白藍白的修惡法、刪凍預算都多在進行前與中洽談，再再讓反共保台意識的公民團體感到憂心，但執政黨卻一直無力解決，最終凝聚出罷免藍委的行動。
民進黨從威權時代爭民主、參與社運一路拚到執政，對公民運動有著某種依賴性憧憬，彷彿有了民眾呼應就能解決一切，但真正能著手解決問題的擁有行政資源的執政者，面對親中勢力大幅推進，在立法院毫無協調轉圜之力，行政體系作為也難趕不上人民望治要求，對司法的不任信仍高漲，不只大罷免還有其他公民運動也在持續著。
公民運動本質是在督促執政者精進，而並非解決執政困境的靈藥，不可避免的激化藍白引發反綠群反撲，最終讓督促執政的社會意識匯流，再次驗證公民運動多是在野黨反敗為勝的契機，而非讓執政黨方便運作的利基，公民罷免沒有回頭路，最後結果是執政的民進黨必須完全承擔…
其他人也在看
加薩衛生部：以哈戰爭迄今逾6萬9000名巴勒斯坦人喪生
（中央社加薩汗尤尼斯8日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的加薩衛生當局今天表示，以色列與哈瑪斯戰爭爆發至今，已有超過6萬9000名巴勒斯坦人喪生。中央社 ・ 7 小時前
美將革新裝備採購制度 提升武獲效能
記者賴韋廷／綜合報導 美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯7日在美國國防大學發表演說，宣示將對裝備採購制度啟動全面性改革，提升生產與交付速率，使美軍能加速取得新銳青年日報 ・ 4 小時前
健康樂活齊+1！展現運動城市活力 黃敏惠為近3千位健走民眾送鼓勵
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為鼓勵長者走到室外，從事健康的休閒娛樂並擴大生活範圍及社會參與，增進人際互動，嘉台灣好報 ・ 13 小時前
大陸官媒「看台海」強調：皇民化運動消滅不了臺灣民眾的中華信仰
【記者丹尼爾/綜合報導】大陸官媒「看台海」近日刊文指出，臺灣島內廟宇星羅棋佈、香火鼎盛，且獨具「眾神同殿」特色 […]民眾日報 ・ 12 小時前
文化部 X 運動部》「球一落地就沒了」 李洋認為羽球漫畫不容易畫
文化部長李遠、運動部長李洋今天用漫畫和羽球會友，相互交流。當被問到羽球漫畫時，李洋認為，羽球漫畫不容易畫，「因為球一落地就沒了，對不對，好看嗎？」TSNA ・ 1 天前
淡江大學75周年校慶 全台首座「校務數據中台」亮相
即時中心／綜合報導台灣高教私校龍頭淡江大學於今（8）日舉行創校75周年校慶慶祝大會，典禮現場不僅匯聚了逾3,000名校友、師生與貴賓，更有來自亞洲、美洲等11個國家、36所國際姐妹校的校長和代表親自蒞校祝賀，淡江大學在114學年新生註冊率在突破101.51%下，慶賀氛圍特別濃厚。典禮前的迎賓環節中，由該校電機系團隊與日本早稻田大學合作研發的AI智能機器人亮相。而融合AI與藝術的「空靈書法，太極揮毫」透過感測器，隔空寫下「生日快樂」令人驚豔。民視 ・ 8 小時前
鳳凰颱風逼近！山友切勿冒險入山 違規最高開罰25萬
颱風「鳳凰」路徑逐漸朝台灣靠近。南投縣政府消防局今天嚴正呼籲，颱風期間山區風雨強、地形險惡，請山友千萬別冒險入山，以免發生意外、危及自身與搜救人員安全。中時新聞網 ・ 9 小時前
岱稜科技慶35歲 募80萬助學家扶
記者黃文記∕麻豆報導 岱稜科技今年再度攜手北台南家扶中心，舉辦「岱他上…中華日報 ・ 6 小時前
時光不停歇 慈大附中校友憶25年前
花蓮慈大附中，25周年校慶，邀請師長以及1到4屆的國小畢業生回歸，一同挖出25年前，埋下的時空膠囊，裡頭都是當年青春的記憶與承諾，不少畢業生也從外地回來參與，還有退休老師也特別出席，多年沒見，更加...大愛電視 ・ 9 小時前
鳳凰颱風開眼了！最新路徑曝 下週三晚間中心恐登陸「這地區」 最快下週一海警、週二陸警！｜#鏡新聞
更多氣象資訊，交給主播月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】新詩獎決審委員焦桐：以鮭魚比喻詩作語感，談創作「孤獨的決心」
焦桐致詞時，以鮭魚為喻，談論詩作的語感與創作現象，他笑說：「今天中午忽然想吃鮭魚，就買了一包北歐鮭魚，裡面放滿香草、迷迭香和鹽，感覺這個北歐來的鮭魚『聳』到爆。」他以此比喻詩作過度堆疊形容詞與副詞，卻缺乏整體方向，「好像讀到一首很三八的詩」。自由時報 ・ 5 小時前
台中男酒後口角竟持刀刺傷友人後逃逸 (圖)
台中市大里區李姓男子和賴姓友人喝酒時發生口角衝突，李男竟持水果刀朝賴男連捅多刀，隨後騎車逃逸，警方獲報到場拉起封鎖線展開調查。中央社 ・ 8 小時前
盧秀燕走訪市場挨批「止不了血」 陳俞融籲：立即補助豬肉攤商
即時中心／顏一軒、李美妍報導台中市爆發非洲豬瘟後，市場買氣大幅下滑，豬肉攤商首當其衝。民進黨台中市議員陳俞融今（8）日指出，台中市長盧秀燕上午前往建國市場訪視攤商，但僅止於安撫與喊話，無法解決攤商面臨的實質虧損。她表示，中市府每年在短暫活動上花費龐大經費，與其辦一次性宣傳，不如立即將相關預算全數挪用，補助因疫情受衝擊的豬肉批發商與攤商。民視 ・ 12 小時前
比利時接收首艘新型獵雷艦 擔任任務指管中心
記者潘紀加／綜合報導 軍聞網站「Army Recognition」報導，比利時海軍3日在濟布魯治（Zeebrugge）海軍基地，接收新一代獵雷艦首艦「奧斯坦德青年日報 ・ 4 小時前
高市長選戰沒超級英雄？謝寒冰爆秘辛：我曾跟韓國瑜說這8字
針對2026高雄市長選舉，前立委郭正亮表示，國民黨立委柯志恩跟民進黨立委賴瑞隆兩人都不夠強，柯志恩並沒有前高雄市長、立法院長韓國瑜那種能夠跟基層得到共鳴。媒體人謝寒冰透露，當年韓國瑜選高雄市長時，他曾當面對韓國瑜說，「加油，但是希望不大」。因此他認為，現在高市長選戰雖然沒有超級英雄出現，但並不代表到了那個節骨眼，不會有。中時新聞網 ・ 8 小時前
伍勝園視察台東池上大橋改建工程 (圖)
公路局持續推動台9線花東縱谷公路安全景觀大道（台東段）系列建設，交通部政務次長伍勝園（前左）8日前往台東視察改建中的池上大橋工程進度。中央社 ・ 8 小時前
郭富城高雄巨蛋開唱！挑歌迷熱跳「鯊魚寶寶舞」 寵粉狂撩：吻我
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導郭富城於今（8）日起一連兩天，帶著「星展銀行-郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」首度唱進高雄巨蛋，相隔近一年再次回到台灣，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
國訓中心成立49年「首場家庭日」！家人同樂選手們嗨爆了
國家運動訓練中心8日舉辦成立49年來首場「Sing a song, Fun along家庭日」，邀請培訓隊選手、教練及職員工與家人齊聚一堂，共度一個充滿笑聲與感動的午後時光，也為即將到來的2026年國訓中心50週年系列活動熱身。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
登山趣×關嶺酒柑心 白河椪柑節迎賓
記者陳佳伶∕白河報導 白河區公所八日舉辦「二０二五白河柑巴爹登山趣×關子嶺酒柑心」活…中華日報 ・ 6 小時前
NCC人事再遭駁 蘇一峰酸政院：只要敢騙！執政一點都不難
國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案7日上午在立法院進行記名投票，4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數遭到封殺，行政院長卓榮泰痛批，已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到任何善意回應。對此，胸腔重症醫師蘇一峰認為NCC沒有存在的必要，並開嗆「只要敢騙人，執政一點都不難」。中天新聞網 ・ 7 小時前