（無事不談）比大火還更讓人恐懼的政權…

香港宏福苑上月二十六日發生大火，區域八幢大樓中，七幢遭遇連環火燒船式焚燒，僅一幢未受波及，逾一百五十人死亡，數十人失聯，災情慘重怵目驚心，善後過程陸續傳出如大廈維修用棚網恐檢測不實等消息，有人提質疑發起連署籲徹查，結果中共、港府當局開始抓「提出問題的人」…

宏福苑發生大火以來，香港民間出現質疑大火發生背後原因的聲音， 有港民發起「支援災民、獨立調查、審視監管、問責官員」的「四大訴求」聯署，發起就被抓。三日晚間北京駐港國安公署發表強硬談話，聲稱「法網恢恢，疏而不漏，反中亂港者，雖遠必誅」，並稱「只要觸碰法網，無論是躲在國外還是藏身台灣」都一定會被嚴懲。恐嚇意味濃厚，還提到台灣，感覺是對我國長臂管轄嗆得蠻習慣的。

廣告 廣告

香港早非一國兩制，已是中共全權管制，落實「愛國者」治港的指令下，相關選舉參選人都為中共指定者，投不投都沒差，發生重大災情上百條人命消逝，在任何民主國家，民眾對政府與所涉相關機構、廠商提出質疑、追究政治、道德等責任，理所當然，但對中共政權而言，卻是不可碰觸的禁忌，好像任何風吹草動，都像是會引發動亂一般，要及早撲滅。

但越強壓越反彈，沒有公開透明的主持正義，讓真相攤在陽光下，就會有狗屁倒灶的暗渡陳倉，給陰謀流於暗地裡，任何國家地區都可能遇到，但民主與專制有不同處理，但民主還得進一步看為政者作為能否服眾，而專制會怎麼做，中共就是模範。

中共對台長臂管轄不僅是嗆言，而是趨於實作，中國對我國人民濫發定居證、身分證，中國福建省還以「閩台融合」目的，要搞「兩岸標準共通」，我國政府雖不承認，但遊走兩岸的各界人士敢不遵從嗎，多少台灣人到中國後莫名其妙回不來，恐懼油然而生，讓人更珍惜現在的台灣…