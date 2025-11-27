（無事不談）民主和國防 非天上掉下

正如同民主不是天上掉下來的禮物，是靠人民用性命拼搏得來的制度；守護國家安全和和平，也不是靠敵國的甜言蜜語和假性仁慈換來。因此，總統賴清德宣布，因應北京當局「以武逼統、逼降」，提出一點二五兆元的國防特別預算，國民黨猛轟「玩火」、「變成下一個烏克蘭」前，不妨捫心自問：誰是戰備升溫的催化劑？

國家如果可將公帑全用在民生、教育和人民福祉等相關，而不用編列國防預算，哪個執政者不樂觀其成？但台灣現在是賴清德口中「境外敵對勢力」已經不僅虎視眈眈，而是透過各種管道，釋放二零二七年完成「武統台灣」的目標。

且不用等到二零二七，目前確實已逐步進行「以武逼降」、「長臂威嚇」、「跨境鎮壓」等手段，這已不是「溫水煮青蛙」，而是有如「熱鍋下水餃」的急迫，台灣面臨大敵當前，只差還沒兵臨城下的嚴峻處境，國防能夠鬆懈嗎？

因此，賴清德提出未來八年投入一點二五兆元國防特別預算，要打造包括「台灣之盾」等新進防衛作戰體系，在野陣營痛批「要戰爭了嗎」？難道認為台灣熱臉猛貼紅色政權冷屁股，就可不靠國防而守護台灣主權和民主社會嗎？

中國霸權橫行全球，連山姆大哥有時也得賣給小熊維尼幾分面子！但包括川普和習近平通電話、日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，都已揭櫫台灣國際戰略地位的敏感與關鍵。台灣用國防力量建構國家主權和安全，也在向盟國展現台灣自強、而後各盟國強台灣的自保國力。