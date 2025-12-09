（無事不談）民代助理的老闆

每個民代在政治舞台發光發熱，身邊必有一群驍勇善戰的幕僚；每個犯下貪污、違法殆盡的民代，身邊助理卻不一定阻擋得了，反倒為主扛責，屢見不鮮。助理奉民代為主子、民代是否將助理當家人？在國民黨立委陳玉珍所提助理費除罪化修法，各立委的態度，足見民代將助理究竟當寶或當草？

詐領民代助理費遭判刑，從縣市議員到立委、從在朝到在野，全都有之。曾經有政客以歷史共業試圖脫罪，無法得到認同；畢竟助理費向來遭不肖民代視為小金庫，所有阿貓阿狗掛個名，就可輕易Ａ走中飽私囊；因此，助理費藉由長期奮戰，才有今日初步法制化，縱使不一定完美，還有修法的空間，但修法是要讓助理費更貼近勞權，而非替民代大開國庫通私庫的後門、大走公帑成私銀的回頭路！

包括議員或立委，過去靠選民服務、專業問政，造就資深民代的份量，現在則多了一道靠網路聲量崛起的管道。但無論是草根型或專業型立委，助理群強弱是必要條件之一。職司協助問政的國會助理，需跟隨朝野黨團的動員令；選民服務更無日夜之分。助理可貴且受到欽佩之處，在於為了成就民代為民喉舌的志業，抱持為國家做事的熱誠。

然而，議員或立委紅了，主子將助理當成私僕或珍寶？助理們不妨藉由助理費除罪化的民代態度，看看自己的民代老闆是何種面貌！