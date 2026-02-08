（無事不談）民進黨選舉策略

民進黨針對二零二六「九合一」地方選舉 已啟動全方位布局，其核心策略聚焦於「府院黨一體」的高層領軍，但是能夠實際發揮戰力的，確是分類提名的彈性機制，強化青年參與與網路論述則有鞏固的作用。 先說核心組織與領導，先期策略小組是由總統府秘書長 潘孟安擔任召集人，納入黨內各大派系代表（如陳其邁、柯建銘等），強調「府黨合一」以整合中央與地方資源。

選舉對策委員會部份，黨主席賴清德已二零二五年九月成立選對會，目標鎖定在二零二六年「全力打贏」地方大選。

提名策略「守五搶三」布局，民進黨將全台縣市分為三類進行提名作業，目標翻轉特定國民黨執政縣市。執政屆滿縣市（初選）：高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣等，由於現任者屆滿，將透過黨內初選產生候選人，確保最強戰力。

非執政或尋求連任縣市（徵召）：包含新北、宜蘭、嘉義市等，傾向以徵召方式布局，特別鎖定國民黨屆滿不連任的區域力拚翻盤。

縣市首長，截至目前為止有台南、高雄、嘉義等十四個縣市完成提名，不過仍有台北、桃園、花蓮等七個縣市陷入僵局。

戰略重點與人才培育鎖定特定縣市策略性鎖定宜蘭縣、新北市、嘉義市，期盼 「藍天變綠地」。

對二零二四年大選中流失的年輕選票與網路劣勢，民進黨今年啟動青年幕僚海選並舉辦戰略人才培力營，試圖強化短影音與社群平台的組織性經營；政策論述，持續主打「和平繁榮、民主永續」主軸，並結合下鄉宣講活動，將預算與財劃法等中央攻防議題轉化為地方選舉動能。

然則民進黨面臨挑戰核心戰區台南、高雄兩市有可能不保，中間選民成主要戰場。中國勢必藉恫嚇助攻藍白；綠營也不是吃素的，美、日亦會先聲奪人，讓綠營有能量磁吸中間選民，雙方鹿死誰手，看倌們不妨靜靜觀察。